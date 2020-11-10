10 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Kaynaklı Vefat Sayısı 11.000'i Geçti

Ülkemizde yaşanan COVID-19 kaynaklı vefatların toplamı, 11.000'i geçti. Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 10 Kasım 2020 itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 146.198 yeni testin sonucunda 2.529 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 399.360'a, toplam can kaybı sayımız ise 11.059'a yükseldi.