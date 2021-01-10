10 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatların sayıları, 10 Ocak 2021 tarihi itibarı ile belli oldu. Geride kalan son 24 saatte yapılan 162.786 yeni testin sonucunda 9.138 yeni vaka ve 1.017 yeni hasta belirlendi. Son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 176 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.326.256'ya, toplam can kaybı sayısı ise 22.807'ye yükseldi.