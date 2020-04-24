100 kişilik inanılmaz test: Hafızanızdan araba logosu çizebilir misiniz?

Bir ikinci el araba satış firması, insanların araba logolarını ne kadar hatırladıklarını test etti. 100 kişiyi ayrı kabinlere yerleştirip verilen markaların logolarını çizmelerini istediler. Sonuçlar ise inanılmaz...

100 kişilik inanılmaz test: Hafızanızdan araba logosu çizebilir misiniz?

İkinci el araç satış firması Van Monster, insanlardan ünlü arabaların logolarını hafızalarından çizmelerini istedi. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı ve eğlendirici...

Etkinliğe 100 kişi katıldı. Bunlardan 54'ü kadın, 46'sı erkekti. Katılımcılardan her biri 10 adet çizim yaptı.

Katılımcıları ayrı ayrı kabinlere oturtuldular. Çizim için her birine aynı kalem seti ve kağıtlar verildi. Verilen 10 kağıdın üzerinde araba markalarının isimleri yazıyordu. Tüm olay ismi yazan markanın logosunu kağıda hafızalarından çizmeleriydi. Hepsine sınırsız zaman verildi istedikleri gibi çizebilmeleri için.

Çizimlerin yaklaşık %80'inde doğru renkleri kullanıldı. Ana logo şekillerinin ise %78'i doğruydu fakat diğer ayrıntılar pek iyi hatırlanamamıştı.

Markanın değerlendirmesine göre, "Genel olarak çizimlerin sadece %12'si mükemmeldi ve %26'sı da iyiydi.

Şimdi katılımcıların markalara göre çizimlerini görelim...

BMW

AUDI

ALFA ROMEO

FERRARI

FORD

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

RENAULT

TOYOTA

VAUXHALL

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