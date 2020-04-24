100 kişilik inanılmaz test: Hafızanızdan araba logosu çizebilir misiniz?

Bir ikinci el araba satış firması, insanların araba logolarını ne kadar hatırladıklarını test etti. 100 kişiyi ayrı kabinlere yerleştirip verilen markaların logolarını çizmelerini istediler. Sonuçlar ise inanılmaz...