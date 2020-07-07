1000 TL Uygun Fiyatlı Tablet Seçeneği: Huawei MatePad T8 İncelemesi

Son dönemde tablet pazarı yeniden canlanmaya yüz tuttu demek mümkün, zira son zamanlarda arka arkaya yeni tablet modelleri gördük. Bunlar arasında pratik kullanımıyla dizüstü bilgisayarlara rakip olabilecek alternatiflerin olduğu gibi, biraz daha kompakt boyutta ve çizim yetenekleri ile öne çıkan yeni modeller de satışa girdi. Bu defa ise daha kompakt, el boyutunda bir tablet elimizde. Bugün Huawei'nin MatePad T8 tabletini inceleyeceğiz.
Huawei MatePad T8 Öne Çıkanları
Öncelikle fiyattan başlamak lazım, zira bu tabletin en fazla öne çıkan 2 özelliğinden biri fiyatı oluyor. MatePad T8'in elimizdeki 32 GB'lık modelinin fiyatı 1049 TL. Bu fiyatla, pazara baktığımızda bu tip tabletler arasında gayet uygun fiyatlı bir model olduğunu görebiliyoruz MatePad T8'in. Öyle ki, iPad mini, 3399 TL başlangıç fiyatına sahip; artık buradan gerekli hesabı yaparsınız zaten.
Öte yandan bu tabletin bir de 16 GB'lık modeli mevcut ki o daha uygun fiyatlı, yaklaşık 890 TL civarında fiyatla alıcı buluyor.
Bu tabletin öne çıkan 2'inci özelliği ise boyutları oluyor. El boyutunda büyüklüğü ile geniş tabletlere göre çok daha pratik bir kullanım sağlıyor MatePad T8. Böylece özellikle çocuğu için hem uygun fiyatlı hem uygun boyutlu bir tablet arayanlar için ideal olurken, yine bu 2 koşulda kendi için bir tablet arayanlara da alternatif pek tabii.
Huawei MatePad T8 Tasarımı Nasıl?
Elimizdeki MatePad T8, derin su mavisi adıyla isimlendirilmiş, koyu lacivert renkli bir tablet. Tabletin arka yüzeyi kumlanmış metal malzemeden oluşuyor, kenarlar ise plastik olarak tasarlanmış. 4.9 mm kalınlığında olan tablet, 310 gram ağırlığıyla da pratik kullanıma gayet uygun yapıda.
Tabletin sağ tarafında ses ve güç butonları yer alıyor. Sol tarafta microSD kart girişini görüyoruz. Alt kenarda da microUSB yuvası mevcut. Tabletin üst kenarında bir hopalör mazgalı ile kulaklık girişi yer alıyor.
Huawei MatePad T8 Özellikleri Neler?
MatePad T8'in ekran boyutu 8 inç. Ekran çözünürlüğü de 800x1280 piksel. Bu çözünürlük, sınıfı için gayet yeterli olurken, ekran panelinin de IPS LCD olduğunu söyleyelim.
Tablette Android 10 işletim sisteminin temel alındığı EMUI 10 arayüzünün yer aldığını görüyoruz. Pratik bir kullanım sağlayan, akıcı bir deneyim sunan tablette, elbette son dönem Huawei akıllı telefonlarda da bulunmadığı gibi Google servisleri yer almıyor, yani Google Play Store'a erişemiyorsunuz. Fakat bunun yerine AppGallery uygulama mağazası ve üçüncü parti MoreApps çözümü mevcut durumda. Tüm ihtiyacınız olan uygulamaları bunlardan sağlayabiliyorsunuz. Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify, Twitter, PUBG, Call of Duty Mobile ve aklınıza ne gelirse indirmeniz ve kullanmanız mümkün. Sadece YouTube ve Gmail hizmetlerini web tarayıcı üzerinden kullanıyorsunuz.
Tabletin işlemcisi de MediaTek MT8768 olarak karşımıza çıkıyor. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci, günlük kullanım ihtiyacını karşılayacak seviyede performans gösteriyor. 2 GB RAM yerine biraz daha yüksek kapasitenin kullanılmasını tercih ederdik, fakat sınıfı için ideal olduğunu ve uygulamalarla çok boğmazsanız, ara sıra uygulamaları kapatıp, Tablet Yöneticisi ile RAM temizliği yaparsanız rahat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde oyun da oynayabiliyorsunuz, fakat üst seviye şeyler beklemeyin. Orta grafik ayarlarında PUBG oynatabiliyorsunuz.
MatePad T8, elbette genel kullanımıyla yetişkinler tarafından da tercih edilebilir, fakat bu tablet biraz da çocuklara özel bir model oluyor ve içinde buna uygun hazırlanmış bir köşe bulunduruyor. Adı da Çocuk Köşesi. Burası tamamen çocuklara özgü ayarlanmış, onlara uygun oyun ve multimedya uygulamalarının bulunduğu, çizim yapabilecekleri alanın olduğu ve ekranın da mavi ışık filtresi ile beraber açıldığı bir alan. Elbette bunların hepsi ebeveyn kontrolünde oluyor ve tüm ayarlar, multimedya köşesinde yer alacak olan tüm uygulamalar ebeveynler tarafından şifre ile kontrol edilebiliyor. Çocuğun kullanacağı zaman tableti şifre ile Çocuk Moduna alıyorsunuz ve çıkmak için yine şifre gerekiyor. Bu sayede oldukça güvenli ve çocuklar için iyi bir seçenek oluyor bu tablet.
Huawei MatePad T8 Pil Performansı Nasıl?
Başta da söylediğimiz gibi MatePad T8'in elimizdeki modeli 32 GB'lık kapasiteye sahip. microSD kart ile bu alan genişletilebiliyor ve bu da avantaj sağlıyor.
Tabletin diğer özellikleri arasında ise, 5100 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olduğunu görüyoruz. Bu kapasite 2 günlük normal kullanımda gayet yeterli oluyor, ama mesela aralıksız video izlerseniz 12 saat boyunca dayanabiliyor. Bu da aslında gayet iyi bir süre. Öte yandan bekleme modunda da 600 saate kadar bekleyebiliyor.
Tabletin yüz tanıma özelliği de var. Ön kamera yoluyla yüzünüzü taratabiliyorsunuz ve böylece her defasında pin girmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu noktada kameralardan da bahsedelim tabii ki.
MatePad T8'in ön kamerası 2 MP, arka kamerası ise 5 MP şeklinde. Kameralardan çok fazla beklenti içine girmemek lazım, sınıfı ölçüsünde bir tabletten beklenebilecek kalitede fotoğraf çekiyor ve video kaydı yapabiliyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde MatePad T8, sınıfı için gayet kullanışlı bir tablet oluyor. Kompakt boyutu ile hafifliği ve uygun fiyatı ile rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle çocuğu için bir tablet arayanlar için iyi bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Çok iddialı özellikleri olmadığını da unutmamak lazım tabii. Bir performans canavarı olmadığı kesin, ancak uzun süreler rahat kullanılabilecek güzel bir seçenek olmuş MatePad T8.
Başta da söylediğimiz gibi MatePad T8'in elimizdeki 32 GB'lık modeli şu an 1049 TL fiyatla bulunabiliyor. Eğer 16 GB'lık modeli tercih ederseniz, o daha ucuz; 890 TL civarında. MicroSD kart desteği onda da var, sonra da depo alanını genişletebilirsiniz.
CHIP Online Notu: %86
+ Kompakt ve hafif tasarım
+ Fiyatı ile gayet makul
+ Pil ömrü
+ Uygun ekran
+ Yüz tanıma özelliği
+ Çocuklara özel alan
+ İdeal performans
- Hoparlör ses performansı
- Kamera çıkıntısı
Huawei MatePad T8 Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Mediatek MT8768
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.5 GHz
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Boyutu: 8 inç
Ekran Çözünürlüğü: 800×1280 px
Bellek (RAM): 2 GB
Grafik İşlemci: Mali-G51 MP4
Dahili Depolama: 32 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 2 MP
Arka Kamera: 5 MP
Batarya: 5100 mAh
SIM Desteği: Yok
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Yok
NFC: Yok
FM Radyo: Yok
Parmak İzi Sensörü: Yok
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 199 x 121 x 8.6 mm
Ağırlık: 310 gr.
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