1080i Nedir; 1080p Nedir? Hangisi Daha İyi; Ne Farkları Var?

İki farklı HD (yüksek çözünürlük) formatı olan 1080i ve 1080p arasında ne farklar var? 1080i mi daha iyi, 1080p mi daha iyi? Tüm merak edilenleri açıkladık...

1080i Nedir; 1080p Nedir? Hangisi Daha İyi?

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