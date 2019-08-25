108MP Kameralı Xiaomi Mi Mix 4, Göründü
108 megapiksel kamerayla geleceği iddia edilen Xiaomi Mi Mix 4 internette göründü, bazı teknik özellikleri ortaya çıktı!
İnternette görüntülenen Xiaomi Mi Mix 4, Çinli firmanın şimdiye kadarki en güçlü telefonu olacak. Mi Mix 4'ün eylülde Çin'de satışa sunulması bekleniyor.
MyDrivers'ın Çinli kaynaklardan edindiği bilgiye göre Mi Mix 4, Snapdragon 855+ yonga setiyle gelebilir. Snapdragon 855'in bu (isminde artı olan) sürümü, oyunlar ve yoğun işlemler için küçük geliştirmeler sunuyor. Sızıntıya göre telefonda 12GB RAM bulunuyor. Depolama seçeneklerinin ise UFS 3.0 teknolojisini kullanacağı ve 1TB'a kadar uzanacağı belirtiliyor.
Kavisli ekranla gelmesi beklenen telefon, 2K (2048x1080) çözünürlük sunacak. 4.500mAh pil kapasitesine sahip olduğu söylenen Mi Mix 4, 30W hızlı şarjı destekliyor. Seramik tasarım geri döndüğünden, telefonun kablosuz şarj uyumlu olduğu söyleniyor.
Sızıntıyla birlikte gelen resimlerde cihazın arka yüzünde üç kamera bulunduğu gözleniyor. Bunlar 108MP, 16MP ultra geniş ve 12MP periskop lensten oluşuyor.
Mi Mix 4'ün MIUI 11 arayüzünü kullanacak ilk telefonlardan olması bekleniyor. Sızıntı, cihazın NFC desteği sunacağını ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olacağını da ekliyor.
Mi Mix 4'ün fiziksel bir gövdeye bürünmüş halini muhtemelen eylülde göreceğiz. O zamana kadar, bu sızıntıya bir miktar şüpheyle bakmanızı tavsiye ediyoruz.
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