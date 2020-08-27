10x Hibrit Zum Yapan Telefon: OPPO Reno 10x Zoom İncelemesi

Son zamanlarda adını sıkça duyuran OPPO, akıllı telefonlarıyla bir hayli ilgi çekiyor. Son dönemde kullanıcılarla buluşturduğu Reno 3 ve Reno 3 Pro modelleriyle de beğeni toplayan şirket, Reno 10x Zoom isimli akıllı telefonunu da daha önce tüketicilere sunmuştu. Peki, Reno 10x Zoom neler sunuyor, özellikleri neler?
Reno 10x Zoom Tasarımı Nasıl?
Reno 10x Zoom, ikonik tasarımıyla beğeni topluyor. Üstten açılan pop-up kamera şekliyle beğeni toplayan telefon, bu sayede tasarımıyla çekici görünüyor. Ayrıca neredeyse çerçevesi olmayan ve pop-up kamera sayesinde çentiklerden de kurtulan Reno 10x Zoom, 6.6 inç büyüklüğünde geniş bir ekranın sahibi. 1080x2340 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten bu ekran, Gorilla Glass 6 ile korunuyor.
Reno 10x Zoom'un sağ tarafında güç düğmesi, sol kısmında ise ses butonları bulunuyor. Telefonun alt kısmında ise şarj ve bağlantı girişleri yer alıyor. USB Type-C girişi ve ikinci hoparlör de bulunurken, burada 3.5 mm kulaklık girişi ise yok.
Tamamen cam malzemeden oluşan ve Gorilla Glass 5 ile korumalı tasarlanan arka yüzeyde ise kameraları dikkat çeken telefonun, burada 3 kamerası yer alıyor. Telefonun kenarları da alüminyum malzeme ile desteklenmiş.
Reno 10x Zoom Özellikleri Neler?
OPPO'nun en iyi performans sunan telefonlarından biri olan Reno 10x Zoom, tasarımının yanı sıra performans sağlayan özellikleriyle de rakiplerine iyi bir muadil. Qualcomm'un güçlü Snapdragon 855 işlemcisi ile donalı olan Reno 10x Zoom, bu işlemcisinde bulunan prime çekirdeği ile 2.84 GHz gücünde performans gösteriyor. Reno 10x Zoom'da ayrıca 6, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor.
Reno 10x Zoom'da parmak izi okuyucu yer alırken, telefonun bataryası da 4065 mAh kapasitesinde. 5 dakikalık şarj ile 2 saate yakın kullanım olanağı tanıyan Reno 10x Zoom'un en beğenilen özellikerinden biri de VOOC Flash Charge 3.0'ı desteklemesi. Böylece çok kısa süreli şarj ile uzun süreli kullanım imkanı tanıyan Reno 10x Zoom, bu sayede bizden de tam not aldı.
Reno 10x Zoom Kameraları Nasıl?
Reno 10x Zoom, performansının yanında kuşkusuz kameralarıyla öne çıkan bir telefon. Arka kısımda 48 MP çözünürlük, f/1.7 diyafram açıklığı yer alan ana kamera, faz algılamalı otofokus, lazer otofokus ve OIS ile desteklenmiş.
Telefondaki ikinci kamera 13 MP şeklinde. 130 mm'lik periscope telefoto kamera olarak yer alan bu kamera, 5x optik zum yapabiliyor ve 10x hibrit zum olanağı tanıyor. Yine faz algılamalı otofokus ile OIS desteği bulunduran telefonda 3'üncü kamera ise 8 MP ultra geniş açılı şeklinde.
4K'da 60 kare video kaydı yeteneği bulunan Reno 10x Zoom'da motorize pop-up ön kamera ise 16 MP olarak yer alıyor.
Sonuç
Reno 10x Zoom, Snapdragon 855 işlemcinin gücü ile fazlasıyla performanslı çalışan bir telefon olurken, motorize pop-up kamerası ile de farklılık kazanıyor. Tasarımıyla da oldukça şık duran telefon, 10x yakınlaştırma yapabilmesiyle de farklılık yaratıyor. Ancak bu kategoride artık önemli rakipleri de var.
CHIP Online Notu: %80
+ Şık tasarım
+ AMOLED ekran
+ Yüksek performans
+ Motorize ön kamera
+ Arka kamera performansı
+ İdeal pil ömrü & hızlı şarj
- Biraz ağır
- 3.5 mm kulaklık girişi yok
- Suya karşı dirençli değil
OPPO Reno 10x Zoom Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 9
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.84 GHz & 2.42 GHz & 1.78 GHz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
- Bellek (RAM): 6 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 640
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 13 MP & 8 MP
- Batarya: 4065 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 77 x 162 x 9.3 mm
- Ağırlık: 210 gr.
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