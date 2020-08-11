11 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Can Kayıplarının Sayıları Açıklandı

Türkiye'de görülen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları belli oldu. Yapılan 61.716 yeni testin sonucunda 1.183 yeni tanı koyuldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 243.180'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.873'e ulaştı.