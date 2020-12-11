11 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınında son durumu, 11 Aralık 2020 tarihi itibarı ile açıkladı. Son 24 saatte yapılan 208.873 yeni testin sonucunda 32.106 yeni vaka ve 5.607 yeni hasta tespit edildi. Yine 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 226 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.780.673'e, toplam can kaybı sayısı ise 15.977'ye ulaştı.