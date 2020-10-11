11 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 109.301 yeni testin sonucunda 1.502 yeni COVID-19 hastası belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 335.533'e, toplam can kaybı sayısı ise 8.837'ye ulaşmış oldu.