11 Eylül 2020: Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 112.213 yeni test sonucunda 1.671 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saate, hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 288.126'ya, toplam can kaybı sayısı ise 6.951'e yükseldi.