11 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hasta Sayısı 400.000'i de Geçti

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının toplamı, 11 Kasım itibarı ile 400.000'i de geçti. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 145.989 yeni testin sonucunda 2.693 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 86 olarak açıklandı. Böylece, toplam hasta sayımız 402.053'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.145'e yükseldi.