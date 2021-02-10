11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'ne özel panel

Bilim dünyasıyla birlikte her alanda eşit hak ve fırsatlar konusunda farkındalık oluşturma amacıyla Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenecek 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Paneli, 11 Şubat Perşembe günü, saat 20.00'de herkese açık olarak yayınlanacak.