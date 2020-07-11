11 Temmuz 2020 Türkiye'deki Vaka ve Vefatlarda Son Durum

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların ve can kayıplarının sayıları, 11 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. 48.813 yeni test sonucunda 1.016 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 olarak açıklandı. Böylece, toplam vaka sayımız 211.981'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.344'e ulaştı.