11999 TL Fiyatlı Yeni Fotoğraf Kralı Huawei P40 Pro'yu İnceledik!

Akıllı telefonlarda mobil fotoğrafçılık konusunda büyük yarış sürüyor ve Huawei, son hamlesini P40 serisiyle yaptı. Bu incelememizde yeni bir fotoğraf kralıyla daha karşı karşıyayız.
Huawei'nin P40 serisinin tepe modeli elimizdeki P40 Pro olurken, ailede, daha önce incelediğimiz ve özellikle fiyat/performansıyla çok çekici duran P40 lite ve ortanca model P40 da yer alıyor. Huawei P40'a da zaman gelecek ancak şimdi elimizdeki bu güzelliğe daha yakından bakalım. Bakalım P40 Pro bizlere neler sunuyor...
Huawei P40 Pro Anahtar Özellikler
Huawei P40 Pro için Huawei'nin bugüne kadar ürettiği en iyi akıllı telefonu olduğunu söylemek gayet mümkün. Her yönüyle önemli noktalara temas eden telefon, her ne kadar az sonra anlatacağımız mobil fotoğrafçılık konusundaki yetenekleriyle dikkat toplasa da, aslında konuşulması gereken çok sayıda özelliği mevcut.
Bunlardan tek tek, adım adım bahsedeceğiz. Ancak o kadar zamanı olmayanlar için anahtar özelliklerini bir arada yekten söylemek gerekirse, bunları 6 maddede toplayabiliriz.
- 4 Yanı Kavisli OverFlow Ekran
- Huawei Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera Sistemi
- Mükemmel Düşük Işık, Ağır Çekim ve Zum Kabiliyeti
- En İyi Selfie ile 4K 60fps Video Performansı
- Huawei Kirin 990 5G İşlemci Performansı
- Huawei SüperŞarj Teknolojisi
Evet, P40 Pro'nun anahtar özellikleri bunlar. Şimdi daha detaylı şekilde hepsini ve daha fazlasını ele alalım. Her zamanki gibi önce söze tasarımdan başlayalım.
Huawei P40 Pro Tasarımı Nasıl?
Huawei'nin tanıtımda da söylediği gibi P40 Pro, basitlik ve minimalizm presipleri ile tasarlanmış bir model ve bunu telefonu elinizde tuttuğunuzda fark etmeniz gayet mümkün. Ön yüzde komple ekran, arka yüzde ise sade tasarım çizgisi ile gayet hoş bir görüntü sunan P40 Pro, arka tarafta ayrıca kamera alanıyla da dikkati çekiyor.
Tıpkı telefonun çerçevesi gibi, bu dikdörtgen kameranın çevresi de alüminyum çerçeve ile çevrelenmiş ve bu sayede telefon kendi içinde bir bütünlük sağlarken, minimalizm dinamiklerine de göndermede bulunuyor.
Huawei P40 Pro Arka Yüz Tasarımı
Telefonun elimizdeki modelinde arka yüzey mat malzemeden oluşuyor ve gri renkli yapıda. Fakat farklı renk seçenekleri de tabii ki bulunuyor. Bu arada arka yüzey elbette ki cam malzemeden oluşuyor. Önemli bir diğer detay da, kutu içeriğinde arka yüzeyi koruyabileceğiniz ve telefonun şık tasarımını gizlemeyecek bir silikon kılıfın yer alması da açıkçası oldukça sevindirici. Pek çok amiral gemisinde bu opsiyonu ne yazık ki göremiyoruz.
Telefonun çevresine baktığımızda, sağ kenarda güç ve ses tuşlarını görüyoruz; alt kenarda da SIM kart çekmecesi, mikrofon, USB-C portu ve hoparlör yer alıyor.
Elimizdeki model tek SIM kartlı bir model olurken, çekmecenin diğer yanında Nano Memory yeri de bulunuyor. Böylece telefonun hafızasını 256 GB daha arttırabiliyorsunuz. Yine bu kenarda yer alan hoparlörün de tek seçenek olduğunu söyleyelim. Telefonda stereo hoparlör bulunmaması eksik yanı olurken, hoparlörün performansı ise tatmin edici seviyede.
P40 Pro'nun üst kenarına geldiğimizde de burada video çekimleri ve gürültü engelleme için kullanılan bir diğer mikrofonu ve kızılötesi sensörü görüyoruz.
Huawei P40 Pro Suya Dayanıklı Mı?
Tasarıma yönelik son olarak Huawei P40 Pro'nun IP68 sertifikasına sahip olduğunu ve bu sayede suya dayanıklı yapıda tasarlandığını söyleyelim.
Huawei P40 Pro Ekran Özellikleri Neler?
Huawei P40 Pro'nun ekranı, 4 yanının da kavisli olmasıyla dikkat çekici duruyor. Ekranın sağ ve sol yanı gibi üst ve alt kenarlar da kavisli yapıda tasarlanmış ve böylece ekran, Huawei tarafından OverFlow adını almış.
Huawei P40 Pro Ekran Boyutu
Her yanı kavisli olan bu ekran bizlere 6.58 inç büyüklüğünde görüntü sağlıyor ve 2640x1200 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Ekran panelinin OLED olması görüntü performansı için büyük artı sağlarken, aynı zamanda ekran tazeleme hızının da 90Hz olduğunu belirtelim.
Huawei P40 Pro Ekran Tazeleme Hızı Seçenekleri
Tabii ki seçim şansınız var, telefonda 60Hz ve 90Hz tazeleme hızları arasında ve yine 2 farklı çözünürlük arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz; ancak bir kez yüksek çözünürlük ve yüksek tazeleme hızını gördükten sonra, geri dönmek istemeyeceğinize eminiz. Zira telefonun ekranında 90Hz tazeleme hızıyla dolaşmak muazzam bir hissiyat yaratıyor. Elbette bu sadece P40 Pro özelinde değil; yüksek tazeleme hızına sahip tüm telefonlar için genelleyebiliriz bu söylediğimizi. Kullanıcı deneyimi açısından, yüksek ekran tazeleme hızının önemi bir hayli büyük oluyor.
OLED ekran, aynı zamanda HDR10 desteği gösteriyor. Piksel yoğunluğunun 441 ppi olduğu ekranın gövdeye oranı ise tam yüzde 91.6 seviyesinde -ki zaten ekran kenar çerçevelerinin bir hayli ince olması ve tabii ki kavisli kenarların kullanılmış olmasının buna etkisi bir hayli büyük. Bu arada yaptığımız ölçümlerde ekran parlaklık oranının 562.2 kandela seviyesine kadar ulaşmayı başardığını, ekranın sRGB renk gamutunun yüzde 149 ve DCI-P3 renk uzayının da yüzde 100'ünü kapsadığını belirtmekte yarar var.
Huawei P40 Pro Çift Kamera Özelliği
Bu arada tabii ki köşedeki çift kamera alanını da atlamamak lazım. Huawei, bu modelinde ön yüzde çift kamera sunuyor. Bunların detaylarından az sonra daha fazla bahsedeceğiz, ancak eğer olur da bu kameranın ekranda yarattığı boşluktan hoşlanmazsanız, Ekran Ayarları'ndan bu kısmı kapatabildiğinizi ve üst kenarı siyaha boyayabildiğinizi de bu noktada söyleyelim.
Huawei P40 Pro Parmak İzi Okuyucu ve Yüz Tanıma Sistemi
P40 Pro'da parmak izi okuyucu elbette ekran altına entegre olarak yer alıyor. Gayet hızlı ve akıcı çalıştığını gördüğümüz bu sensörün yanında diğer bir güvenlik yöntemi ise kamera yoluyla yüz tanıma sistemi oluyor.
Huawei P40 Pro İşletim Sistemi ve AppGallery
Huawei P40 Pro, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor ve EMUI 10 arayüzü kullanıyor.
Huawei P40 Pro'da Google Servisleri Var Mı?
Yeni işletim sistemi ve arayüzün tüm olanaklarından yararlanan telefonda bilindiği gibi gibi Google servisleri yok. Ancak bunun yerine HMS, yani Huawei Mobile Servisleri yer alıyor ve Google Play Store yerine de AppGallery bulunuyor.
AppGallery Nasıl Kullanılır?
Peki, AppGallery nasıl kullanılıyor; Google Play Store'da bulunan tüm uygulamaları AppGallery'de görebiliyor muyuz ve mesela, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, Google Maps ve diğer popüler uygulamaları kullanabiliyor muyuz; şimdi bunlardan bahsedelim.
AppGallery, dünyanın en büyük 3'üncü uygulama marketi olmasıyla elbette çok sayıda seçenek içeriyor. Huawei, özellikle Türkiye pazarında önemli iş birliklerinde bulunuyor ve bununla beraber çok sayıda lokal uygulamaya da bu market üzerinde yer veriyor. AppGallery'de gezinirken, çok sayıda uygulamaya farklı kategoriler altında kolayca erişebiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra AppGallery uygulama mağazasında MoreApps adında 3'üncü parti çözümü de yer alıyor. Bu uygulama üzerinden de dünya çapında ve yerel olarak en iyi uygulamalara göz atabiliyor ve bunları telefonunuza kolayca yükleyebiliyorsunuz.
Huawei P40 Pro Uygulama İndirme
Mesela popüler olanlar arasında Twitter, Facebook Messenger, Instagram ve Google Haritalar'ı sayabiliriz. Biz P40 Pro'yu kullanırken denemek için bu uygulamaları MoreApps üzerinden indirdik ve kullandık. Herhangi bir problem olmadığını ve uygulamaların tıpkı diğer telefonlarda çalıştığı gibi çalıştığını söyleyelim. Yani kullandığınız telefonda Google servisleri varmış yokmuş, bunun pratikte bir önemi yok.
Peki, Facebook, WhatsApp ve YouTube'u nasıl kullanabiliyoruz? Bunları kullanmakta da bir sorun yok. Ancak Facebook ve WhatsApp'ı farklı bir şekilde telefona indiriyorsunuz ki bu da yine oldukça basit.
Huawei Browser'ı açıp, Facebook'u indirmek için ekrana facebook.com/android yazıyorsunuz ve açılan sayfadan İndir butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında telefonunuza inen .apk dosyasına tıklıyor ve yüklüyorsunuz. Hemen ardından da kullanıcı adı ve şifrenizi girip normal olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Huawei P40 Pro'ya WhatsApp Kurulabilir Mi?
Whatsapp için de yine benzer yolu takip ediyorsunuz. Huawei Browser'da whatsapp.com/android yazıyor ve aynı işlemleri Whatsapp için de yapıyorsunuz. Sonrasında da yine telefon numaranız ve doğrulama kodunu girip WhatsApp üzerinden yazışmalarınıza dönebiliyorsunuz.
YouTube izlemek için ise yapmanız gereken daha basit, Huawei Browser'dan adresi girmek, hepsi sadece bu kadar. Herhangi bir uygulama da indirmenize gerek yok, bu şekilde videoları izleyebiliyor, normal YouTube kullanımını sürdürebiliyorsunuz.
Google servisleri ve AppGallery uygulama mağaza kısmını da geride bıraktığımıza göre devam edelim ve size pratik bir başka ipucundan daha bahsedelim:
Phone Clone Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır?
Yeni bir telefona geçme hadisesi herkesin ortak problemi, bunda hemfikiriz sanıyoruz. Ancak Phone Clone uygulaması ile bu problemi ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani eski telefondan, yeni telefona geçme sorunu ortadan tamamen kalkıyor ve dakikalar içinde tüm bilgilerinizi yeni telefona aktarabiliyorsunuz. Peki, bunu nasıl yapıyorsunuz?
Yapmanız gereken şey çok basit. Önce hem yeni telefona, hem eski telefona Phone Clone uygulamasını yüklüyorsunuz. Sonra eski telefondaki Phone Clone uygulaması üzerinden açılan QR kod ekranı ile yeni telefondaki kodu okutuyorsunuz ve 2 telefon bu uygulama üzerinden birbirine bağlanıyor. Şimdi ise tek yapmanız gereken, yeni telefona hangi dosyalarınızı aktaracağınızı seçmeniz, sonrasında da aktarımı başlatıyor ve onları baş başa bırakıyorsunuz. Hepsi bu kadar.
Huawei P40 Pro Performansı Nasıl?
Gelelim Huawei P40 Pro'nun teknik altyapısına ve sağladığı performansa. P40 Pro'da, yine kısa bir süre önce incelediğimiz Mate 30 Pro'da gördüğümüz Kirin 990 işlemcinin revize edilmiş bir sürümü yer alıyor.
7nm+ mimarisine sahip Kirin 990 5G işlemcisini kalbinde taşıyan P40 Pro, 2 adet 2.86 GHz frekanslı Cortex-A76 çekirdeklerine ek olarak 2 adet 2.36 GHz frekanslı Cortex-A76 performans odaklı çekirdekleri ve 4 adet 1.95 GHz frekanslı enerji verimliliği sağlayan Cortex-A55 çekirdek sahibi.
Güçlü işlemci içeriğinde zengin bir çeşitlilik sağlanıyor. Grafik tarafında Mali-G76 MC16 GPU birimi yer alırken, ISP ile desteklenen görüntü işleme performansı, çift çekirdekli NPU ile yapay zeka yeteneği ve öte yandan 5G desteği ile beraber komple bir paket bu telefonun içinde mevcut durumda.
Huawei P40 Pro RAM ve Depolama Kapasitesi
Öte yandan teknik verileri arasında 8 GB RAM ve 256 GB depolama biriminin yanı sıra, depolama standardının UFS 3.0 olmasının da veri okuma ve yazma performansı açısından oldukça önemli olduğunun altını çizmek lazım.
P40 Pro'da yeni Wi-Fi standardı olan 802.11ax, yani Wi-Fi 6 desteği bulunuyor. Bununla beraber halihazırdaki Wi-Fi 802.1ac standardına göre yüzde 150 daha yüksek internet performansı sağlayabilen P40 Pro, 5G desteği sayesinde de ülkemize 5G geldiğinde bu ağları kullanabilecek bir model oluyor.
P40 Pro'yu teknik yönüyle tanıdık; performansıyla nasıl bir izlenim bırakıyor, şimdi de bundan bahsedelim.
Huawei P40 Pro AnTuTu Benchmark Test Sonucu
Huawei P40 Pro'yu gerek sentetik testlerde gerek günlük kullanımda değenlendirdik. Buna ilişkin olarak önemli Benchmark testlerinden AnTuTu Benchmark'tan 457 bin 888 puan toplamayı başaran P40 Pro, bu anlamda listede de tepeye yerleşen modellerden biri oluyor.
Etkileyici genel performans sonucunun kullanıma yansıması da kuşkusuz muazzam oluyor. Özellikle Mali-G76 grafik biriminin sunduğu performans ile tüm Android oyunlarda sorunsuz performans sağlayabiliyorsunuz. Kullandığımız süre içinde test oyunlarımızdan Asphalt 9 oynadığımızda, akıcı bir grafik performansı işlediğini gördük. Buna bağlı olarak 90Hz ekran tazeleme hızının bulunması da kuşkusuz oyunlarda pozitif fark yaratıyor.
Huawei P40 Pro ile yaptığımız testleri hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Huawei P40 Pro Pil Performansı
Telefonun pil performansı da bir o kadar etkileyici. P40 Pro'da 4200 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu batarya size günlük kullanım için gayet yeterli bir pil ömrü sağlıyor, hatta ikinci ve güç tasarruf yöntemlerini kullanarak 3'üncü güne de pil ömrünü uzatabiliyorsunuz.
Huawei P40 Pro Şarjı Kaç Saat Sürüyor?
Pratik kullanımda web dolaşım süresiyle 16 saat civarında performans gösterebilen P40 Pro, video oynatırken de ortalama 20 saatin üzerinde sonuçlar sağlayabiliyor. Eğer tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi'ya bağlı senaryoda Full HD çözünürlüğünde bir videoyu P40 Pro'da oynatırsanız, tek şarjla 16.5 saat civarında bir izleme deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Bu senaryoda yaptığımız 90 dakikalık Full HD video testimizde, yüzde 9 oranında pil kaybıyla bunu bizlere gösteriyor.
Başta da söylediğimiz gibi P40 Pro'nun şarj yetenekleri oldukça gelişmiş durumda. Huawei SüperŞarj teknolojisini içeren telefon, 40W SüperŞarj desteğine sahip ve bu sayede çok kısa sürede şarj olabiliyor.
Biz yaptığımız testte, telefonun 62 dakikada tam kapasite şarj olabildiğini gördük. 10 dakika içinde bataryanın yüzde 29'u dolarken, 30 dakika içinde yüzde 76 doluluk oranına erişebiliyor ki bu da muazzam bir süre.
- 10 Dakika: Yüzde 29
- 20 Dakika: Yüzde 56
- 30 Dakika: Yüzde 76
- 40 Dakika: Yüzde 89
- 50 Dakika: Yüzde 95
- 1 Saat 2 Dakika: Yüzde 100
Hızlı şarjın yanında telefonda 27W gücünde kablosuz şarj ve elbette kablosuz ters şarj özelliğinin yer aldığını da söyleyelim. Böylece telefonun şarjını, diğer cihazlarla paylaşabiliyorsunuz.
Huawei P40 Pro Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera Sistemi
Başta da söylediğimiz gibi Huawei, P40 Pro ile mobil fotoğrafçılıkta oyunu değiştirecek bir akıllı telefona imza atıyor. Önemli bir otorite olan DxOMark ölçümlerine göre 128 puanla, şu an piyasadaki en iyi kameralı akıllı telefon olma başarısı gösteren P40 Pro, Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera sistemini kullanıyor. Şimdi P40 Pro'nun bu kameralarını yakından tanıyalım.
Telefonun arka yüzündeki çekici kamera alanının ortasında yer alan lens, bizim ana kameramız. 50 MP SuperSensing kamera, 1/1.28 inç Ultra Vision Sensöre sahip. Omnidirectional PDAF, yani çok yönlü faz algılamalı otofokus içeren ana kamera, OIS desteğini de bulunduruyor. 2.44 mikrometre, f/1.9 diyaframlı ve 23mm'lik bu geniş açılı lens, çevreden yüzde 200'den fazla ışık toplayabiliyor ve RYYB renk filtresi içeriyor.
Alttaki kare biçimli kamera ise telefonun 12 MP SuperSensing telefoto kamerası. 125 mm'lik bu kamera P40 Pro ile bize uzakları yakın etme fırsatı veriyor. 5x optik yakınlaştırma yapabilen, 10x hibrit zum olanağı tanıyan bu kamera, 50x'e kadar da maksimum yakınlaştırma yapabiliyor.
En üstteki kameraya geldiğimizde, bunu da ultra geniş açılı fotoğraflarda kullanıyoruz. 40 MP ölçekli bu kameradan ayrıca 4K düşük ışıklı videolarda, ultra ağır çekim ve hızlandırılmış videolarda da faydalanıyoruz.
P40 Pro'nun çift tonlu çift LED flaşının altında bulunan minik kamera ise, 3D Depth Sensing Kamera, yani gerçek zamanlı derinlik algılamasında kullanacağımız kamera oluyor. Bu kamera ile gerek telefonun Portre modunu kullanarak, gerek Açıklık modunu kullanarak Bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyoruz.
Huawei P40 Pro Kamera Performansı Nasıl?
P40 Pro, arkadaki güçlü 4 kameralı kurulumuyla her senaryo için maksimum performans gösterebiliyor. Gündüz yapacağınız çekimlerde doğru renkleri görebiliyor, zengin detay, iyi kontrast oranı ve canlı renklerle çevrelenmiş kareler elde edebiliyorsunuz.
Huawei P40 Pro Kamera Çözünürlüğü
Özellikle NPU ünitesi ile desteklenen Huawei XD Fusion Engine sayesinde dinamik aralık oranıyla bilhassa başarılı sonuçlar ortaya koyabilen telefon, 50 MP çözünürlükteki fotoğrafları da, arayüzde bulunan Yüksek Çözünürlük seçeneği ile çekebiliyor. Ancak zaten normal kamera modları ile yapacağınız çekimler o denli kaliteli duruyor ki, bu modu kullanmak aklınıza gelir mi, açıkçası emin değiliz.
Daha önceki Huawei modellerinde gördüğümüz kamera arayüzünden tüm lensleri aktif şekilde kullanabileceğiniz yapı korunuyor. 1x ile ana kamerayı kullanabilir, yandaki barı aşağı çekerek ultra geniş açılı kameraya geçebilir ve sonrasında da 5x optik ve 10x hibrit zum seçeneklerini telefoto lens üzerinden değerlendirebilirsiniz. Ekrana yakınlaşmaya devam ettiğinizde ise 50x'e kadar yolunuz var.
Huawei P40 Pro Ne Kadar Zum Yapabilir?
Telefoto lens, 50x zum yeteneği ile tamamen hayal gücünüze kalmış fotoğraf çekme özgürlüğü sunuyor. Özellikle evden çıkamadığımız şu günlerde biz pek ileri gidemedik belki ancak oturduğunuz yerden uzaklara arşın arşın yakınlaşabiliyor, yazın da gelmesiyle beraber balkonda otururken bahçenizdeki eriklerin durumunu yerinizden kalkmadan kontrol edebiliyorsunuz. Eh tabi, Ramazan da geldi; iftar vaktini televizyondan takip etmek yerine, anlık olarak minareye 50x zum yaparak, minare ışıklarının yanıp yanmadığını dijital olarak da kontrol edebilirsiniz.
Telefonun 50x zum yeteneğini nasıl kullanacağınız size kalmış pek tabi, ancak uzaklardaki yazıları dahi okunur kılmasıyla biz gayet başarılı bulduk. Henüz bundan birkaç sene öncesine kadar akıllı telefonlarda bu denli performanslar göremiyorken, bugün alınan sonuçlar, yarın bu koşullarda çok daha net sonuçlar alacağımızın bir göstergesi olmasıyla sevindirici haliyle.
P40 Pro, gece çekimlerinde de önemli bir model oluyor. Özellikle son modelleriyle gece fotoğrafçılığı konusuna oynayan Huawei, P40 Pro ile 409600 ISO değeri ile mükemmel düşük ışık çekimleri yapabiliyor. Eğer profesyonel çekim yetenekleriniz de varsa, elinizin altındaki makinenin size geniş seçenek sunduğunu bilin.
Yok, eğer bu alanda hiç bilginiz yoksa, yine bir şey kaybetmiş değilsiniz. Telefonda zaten halihazırda pek çok mod bulunduğu gibi gece modu da yer alıyor ve bunu kullanarak da uzun pozlama fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Öyle ki, normal gözün görmediği karanlık ortamda bile P40 Pro, ortaya gayet başarılı gece fotoğrafları çıkartabiliyor.
Ancak tabii ki bunu pratikte daha fazla dış çekimlerde, manzara çekimlerinde kullanacaksınız. O senaryolar da P40 Pro ile elinizin altında adeta bir DSLR olduğunu söyleyebiliriz. Renk doygunluğu ve detay seviyesi yüksek kareler çekebilen telefon, iyi pozlama ve dinamik aralık ile Portre modunda yapacağınız çekimlerde de öznede ve arka planda iyi bir denge kurabiliyor.
Huawei P40 Pro, fotoğraf konusunda olduğu kadar video noktasında da başarılı bir model oluyor. Telefonda hem ön hem arka kamerayla 4K çözünürlüğünde 60 kare video kaydı yapılabiliyor ve ağır çekim modunda da 7680fps ölçüsünde ağır çekim videolar kaydedebiliyorsunuz.
Huawei P40 Pro Selfie Kamerası
Son olarak P40 Pro'nun ön kamerasına da değinelim. Dediğimiz gibi P40 Pro, ön kamera yoluyla da 4K 60 fps video kaydı yapabildiğiniz bir telefon olurken, ön kamera 32 MP çözünürlüğüyle şahane portre fotoğrafları da ortaya çıkartabiliyor.
Ön kamera yalnız değil; burada alan derinliği için ToF sensör yer alıyor ve böylece alan derinliği işi yazılım yoluyla değil, kamera yoluyla sağlanıyor. Bu da kuşkusuz gerek özne kenar kesimlerinde, gerek arka planın gerçekçi şekilde derinlik efekti sağlamasında fotoğraflarınıza katkıda bulunuyor.
Sonuç olarak P40 Pro'nun kamera konusunda sunduğu çok, çok fazla seçenek yer alıyor. Oldukça zengin bir yelpaze elinizin altında. Bu anlamda senaryolar çok çeşitli, kullanım alanı keza öyle. Artık gerisi size kalmış durumda. Şimdi P40 Pro ile çektiğimiz tüm fotoğrafları bir arada sizlerle birlikte yakından görelim.
Huawei P40 Pro ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, artık sonuca geldik. Kısaca toparlayacak olursak, P40 Pro ile Huawei, bir kez daha mükemmel bir kamera deneyimi sunan bir akıllı telefonu piyasaya çıkartmış. Güçlü bir donanım ve harika bir kameraya sahip olan bir amiral gemisi olmanın yanı sıra, tüm inceleme boyunca saydığımız çok sayıda yeteneği ile beraber, her anlamda güçlü bir akıllı telefon sahibi olmak isteyenler Huawei P40 Pro'yu rahatlıkla tercih edebilirler kanaatindeyiz. Elbette bu işin bir de fiyat boyutu var.
Huawei P40 Pro Fiyatı Ne Kadar?
Huawei P40 Pro'nun fiyatı 11999 TL olarak belirtilmiş durumda. Elbette ucuz bir telefon değil, ancak yurt dışı fiyatı olan 999 Euro'nun üzerine uygulanan yüzde 1 kültür vergisi, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV ve yüzde 10 TRT katkı payını da hesaba eklediğinizde, açıkçası ucuz bile kaldığını söylemek mümkün.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %94
ARTILAR
+ Harika kamera yetenekleri
+ Gece fotoğraf performansı
+ 50x zum
+ Güzel tasarım
+ Yüksek performans
+ Güzel görüntü üreten OLED ekran
+ Pil ömrü
+ Wi-Fi 6 ve 5G desteği
+ SüperŞarj Özelliği
+ AppGallery ve MoreApps çözümü
+ Suya karşı dayanıklı
EKSİLER
- Stereo hoparlör yok
- aptX HD yok
- 3.5 mm giriş yok
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