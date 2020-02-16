12.000 Yıllık İnsan Kalıntılarında Şaşırtıcı Keşif!

Tahminen 12.000 yıl öncenin insanlarına ait olan bu fosilleşmiş kalıntılar üzerinde yapılan son araştırma, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkartmış olabilir!

  • Levent Öztürk
12.000 Yıllık İnsan Kalıntılarında Şaşırtıcı Keşif
John C Willman

1913 yılında, Tanzanya'da yer alan Olduvai Boğazı'nda Olduvai Hominid 1 (OH1) adı verilen fosilleşmiş genç erkek kalıntıları bulunmuştu. Dünya'nın en ünlü insansı fosil alanlarından birinde bulunan ilk insansı örnek olmasına rağmen, OH 1 detaylı olarak incelenmemişti. En yakın tarihlendirme ise halen 20.000 – 12.000 yaş aralığında olduğunu gösteriyor.

1990'lı yılların başlarında OH1'in dişlerindeki aşınmaları inceleyen araştırmacılar, bu "sıradışı" izlerin muhtemelen sert bitkileri çiğnemekten dolayı olduğunu düşünmüştü. Ancak Portekiz'deki Coimbra Üniversitesi'nden John C. Willman, bu dişler konusunda farklı bir hipotez öne sürdü.

American Journal of Physical Anthropology üzerindeki raporlarında Willman ve çalışma arkadaşları, OH1'in dişlerini tekrar incelediler ve dişlerdeki aşınma deseninin, çiğnemeden daha çok yüz takıları kullanan kişilerdekilere benzediğine karar verdiler. Özellikle minenin üzerindeki "oyuk" alt dudağa takılan bir takıyı işaret eder şekildeydi. Dahası, diğer işaretler ise her iki yanakta da bu takılardan olduğunu ve bunların oldukça büyük olduklarını önermekteydi.

Bu takıların ne tür malzemelerden yapılmış olabilecekleri bilinmiyor ancak Willman, muhtemel bir seçeneğin sert, ancak dayanıksız tahta olabileceğini söylüyor. Bu tür bir malzeme neden bu cisimlere dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklayabilir ancak takıların, OH1'in gömülmesi sırasında çıkarılmış olmaları da mümkün. Ayrıca bunun, Afrika'da bilinen en eski yüz takısı kullanımı örneği olmasından dolayı piercinglerin nasıl bir anlam taşıdıkları da bilinmiyor.

Piercing kullanımının, son buluş öncesinde bilinen en eski direkt kanıtı Ötztal Alpleri'nde bulunan 5300 yaşındaki mumya Buzadam Ötzi'den geliyor. Buzadam, 7-11 milimetre çapında olan kulak takılarına sahipti. 

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