12.000 Yıllık İnsan Kalıntılarında Şaşırtıcı Keşif!

Tahminen 12.000 yıl öncenin insanlarına ait olan bu fosilleşmiş kalıntılar üzerinde yapılan son araştırma, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkartmış olabilir!

16 Şubat 2020 20:00

Levent Öztürk