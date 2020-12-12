12 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

COVID-19 salgınında Türkiye'deki son durum, 12 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 189.065 yeni testin sonucunda 29.136 yeni vaka ve 5.203 yeni hasta tespit edildi. Yine 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 222 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.809.809'a, toplam can kaybı sayısı ise 16.199'a ulaştı.