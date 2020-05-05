12 Bin TL Fiyatlı Huawei P40 Pro Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Yeni fotoğraf kralı Huawei P40 Pro'yu tüm detaylarıyla inceledik! Huawei P40 Pro'nun fiyatı ne kadar, Google servisleri çalışıyor mu, Facebook, Instagram, Whatsapp kullanılabiliyor mu, özellikleri neler, performansı nasıl ve elbette satın almaya değer mi? İşte tüm detaylarıyla Huawei P40 Pro incelemesi!

05 Mayıs 2020 01:30

Güncelleme: 05 Mayıs 2020 14:36

Ercan Uğurlu