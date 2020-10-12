12 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizdeki COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tablo ile açıklandı.Son 24 saatte 115.605 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.614 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 58 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 337.147'ye, toplam can kaybı sayısı ise 8.895'e ulaştı.