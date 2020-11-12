12 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 12 Kasım itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 148.482 yeni testin sonucunda 2.841 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 88 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 404.894'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.233'e ulaştı.