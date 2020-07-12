12 Temmuz 2020 Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni vakaların ve can kayıplarının sayıları, 12 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Yapılan 45.232 yeni test sonucunda 1.012 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu. Toplam vaka sayımız 212.993'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.363'e ulaştı.