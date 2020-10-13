12 Yaşındaki Çocuktan İnanılmaz Başarı: Evinde Nükleer Füzyon Yaptı

12 yaşındaki bu çocuk, evinde kendi kurduğu sistemle nükleer füzyon yapmayı başardı ve bu sayede Guinness Dünya Rekorlarına adını yazdırmayı bildi.

13 Ekim 2020 15:00

Levent Öztürk