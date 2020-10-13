12 Yaşındaki Çocuktan İnanılmaz Başarı: Evinde Nükleer Füzyon Yaptı

Ailesinin evindeki oyun odasında kurduğu ufak bir düzenek ve bol miktarda dahilik ile Jackson Oswalt, Guinness Dünya Rekorları'na nükleer füzyonu başaran en genç kişi olarak girmeyi başardı.
13 yaşına girmeden saatler önce Jackson, kendi kurduğu küçük bir masa üstü düzen (füzör) ile iki döteryum atomunu birleştirmeyi başardı. Füzör, iyonları nükleer füzyona imkan tanıyacak aşırı sıcaklıklara çıkartmak için elektrik alanını kullanan bir cihaz olarak tanımlanabilir. Devasa enerji çekimi ve inanılmaz sıcaklıklar evde bir füzör kurmayı oldukça etkileyici bir şey yapsa da, bunu mümkün kılacak kadar aktif olan bir online topluluk bulunuyor.
Nükleer füzyon yeteneği olan bir cihazı evinizde kurmanın çok da iyi bir fikir olmadığını düşünebilirsiniz ve bu konuda haksız da sayılmazsınız. Neyse ki artık Jackson, bu tehlikelerin farkında gözüküyor ve en basiti eldiven giymek olan bazı önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor.
Füzörler meraklıları tarafından nükleer füzyona giriş için erişilebilir bir yöntem olarak yaygınlaşıyor Ancak bu cihazları kullananlar sadece Jackson gibi kişiler değil; bu cihazların ticari uygulamaları da bulunuyor. Füzörler, bazı tıbbi kurumlar tarafından, teşhis ve testlerde kullanılan tıbbi izotoplar üretmek için kullanılırken, DaimlerChrysler Aerospace firması tarafından da nötron kaynağı olarak kullanılıyor.
Füzörler, Evlerimizde Kullanılabilir mi?
Ne yazık ki füzörler henüz evlerimizde enerji kaynağı olarak kullanılabilecek seviyeye ulaşmış değil. Tipik bir füzör, bir füzyon reaktörünün oluşturabileceği nötron akışını oluşturamıyor ve işlemi başlatmak için harcanan enerji, potansiyel enerji kazancının çok üstünde kalıyor. Yine de genç yaşta nükleer fizik ile ilgili yeni bir bilim insanı neslinin büyümesi, bir gün bu enerji kaynaklarının mümkün olmasını sağlayabilir.
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