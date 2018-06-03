121 Dev Gezegenin Uydularında Uzaylılar Olabilir
Uzaklardaki 121 dev gezegenin uydularında uzaylı yaşamı bulunuyor olabilir!
Son yıllarda binlerce güneş sistemi dışı gezegenin bulunması oldukça heyecan yarattı. Bunların düzinelercesinin hayat destekleyen şartlara sahip olması da yüksek ihtimal. Ama yeni bir araştırmaya göre güneş sistemimizin ötesindeki bazı dev gezegenlerin uydularında da hayat olabilir.
Uluslararası bir bilim insanı takımı, Dünya'dan en az üç kat büyük 121 gaz devi gezegen keşfettiler. Bunların yörüngesi, yıldızların yaşanabilir mesafesinden geçiyor ve her bir gezegenin büyük uydulara sahip olduğu düşünülüyor.
Çoğu dev gezegen, önceden de bilindiği gibi yapısı ve aşırı yer çekimi sebebiyle hayata el verişli olmuyor. Ama onların uydularının arasında Dünya'ya benzeyenler olabilir. Tıpkı Jüpiter'in uydusu Europa gibi. Bu buzlu uydunun yüzeyinin altında okyanus olduğu düşünülüyor ve burada ilginç şeyler yüzüyor olabilir.
Bizim güneş sistemimizde Jüpiter ve Satürn gibi dev gezegenler, Güneş'in yaşanabilir mesafesinin çok uzağında yer alıyorlar. Ama diğer yıldız sistemlerinde bu dev gezegenler, yıldızlarına daha yakın, ne çok sıcak ne çok soğuk mesafelerde yer alıyor olabilirler.
Şu an için bu çok uzak dev gezegenlerin üzerini görecek teknolojimiz maalesef yok. Bu yüzden görebildiğimiz kadarıyla tahmin yürütmek zorunda kalıyoruz. Tabii bu tahminleri "biz"im aramızdaki bilim insanları yapıyor, yani çok isabetli olabilirler. Ama gerçekten o dev gezegenlerin uydularında yaşam görebilmemiz için (bir adam, kadın, ya da bakteri), çok gelişmiş yeni teleskoplara ihtiyacımız olacak.
Bu biraz hayal kırıklığı gibi olsa da, teknolojinin gelişme hızını düşününce, aslında pek uzak bir gelecek olmayabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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