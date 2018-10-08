"123456" Gibi Şifreler Yasaklanıyor!
Tüm uyarıları rağmen çok fazla kullanılan "123456" gibi basit şifreler, en azından bir alanda artık karşımıza çıkmayacak!
Bundan sonra ABD'de, internete bağlanabilen her şey benzersiz bir şifreyle geliyor olacak. 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek "Bilgi Gizliliği: Ağ Bağlantılı Cihazlar" yasası, önceden belirlenmiş ve varsayılan şifreleri yasaklıyor. Senato tarafından yapılan teklifin makamlarca onaylanması sadece iki hafta sürdü.
Yeni yönetmelik, cihaz üreticilerinin, üretim sırasında her cihaz için benzersiz bir parola oluşturmasını veya kullanıcının aygıtla ilk kez etkileşim kurduğunda bir şifre oluşturmasını zorunlu tutuyor. Tasarı "doğrudan veya dolaylı olarak İnternet'e bağlanabilen ve bir İnternet Protokolü adresi veya Bluetooth adresi atanmış bir fiziksel nesne" tanımına uyan herhangi bir cihaz için uygulanacak.
Kanun açıkça, botnet tehlikesinin yayılmasını durdurmayı amaçlıyor. Kötü amaçlı yazılımlar, kolay tahmin edilebilir veya herkese açık olarak açıklanan varsayılan oturum açma bilgilerini kullanarak cihazları kontrol altına alabiliyor. Yeni düzenlemenin, 1980'lerden 1990'lara kadar, şifrelerin sabit kodlandığı ya da değiştirilmesinin imkansız olduğu eski endüstri donanımlarına karşı nasıl bir yol izleyeceği konusu ise henüz net değil.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın