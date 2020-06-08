13.000'den Fazla Aynı Markalı Telefonda, Aynı IMEI Numarası Çıktı

Telefonların bir tür kimlik numarası olan IMEI kodunun her telefon için farklı olması gerekiyor. Ancak Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde polis, 13.500 telefonun aynı IMEI kodunu kullandığını söyledi.
Aynı IMEI kodunun kullanılmasını ciddi bir güvenlik sorunu olarak değerlendiren polis, Çinli telefon üreticisi Vivo'ya karşı bir dava açtı. Davanın telefon üreticisinden gelen cevabın tatmin edici olmaması üzerine siber telefon takımı tarafından açıldığı belirtiliyor. Takıma göre Hindistan çapında aynı IMEI kodunu kullanan 13.557 Vivo telefonu bulunuyor.
IMEI numarası çoğu kullanıcı için bir şey ifade etmese de, polislerin suçluları bulmasını zorlaştırıyor. Benzer bir durum 2012'de de yaşanmış, 18.000 telefonun aynı IMEI numarasını kullandığı ortaya çıkmıştı. Bunun ardından ABD hükümeti, IMEI numarasını değiştirmenin ceza gerektiren bir suç olduğunu duyurmuştu.
Birbirinin aynı IMEI kodlarının Vivo'nun bir ihmali sonucu mu, yoksa farklı bir nedenden dolayı mı ortaya çıktığı henüz bilinmiyor.
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