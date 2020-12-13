13 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan can kayıpları, 13 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 181.199 yeni testin sonucunda 26.919 yeni vaka ve 5.103 yeni hasta tespit edildi. Yine 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 218 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.836.728'e, toplam can kaybı sayısı ise 16.417'ye ulaştı.