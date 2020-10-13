13 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saatte 114.992 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.632 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre 62 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 338.779'a, toplam can kaybı sayısı ise 8.957'ye yükseldi.