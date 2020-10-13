13 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

13.10.2020 - 114.992 yeni test, 1.632 yeni hasta, 62 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kaybı sayılarını, yayınladığı günlük tablo ile açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 114.992 yeni test sonucunda 1.632 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 62 oldu. İyileşen hastalarımız, 1.314 kişi artarak 296.972'ye yükseldi.
Türkiye'de tespit edilen toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 338.779 toplam hasta, 8.957 toplam can kaybı.
12.10.2020 - 115.605 yeni test, 1.614 yeni hasta, 58 yeni can kaybı
COVID-19 hastalarında ve can kayıplarında son durum, 12 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 115.605 yeni test sonucunda 1.614 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 oldu. İyileşen 1.301 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 295.658'e ulaştı.
Türkiye'de tespit edilen toplam hasta ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 337.147 toplam hasta, 8.895 toplam can kaybı.
11.10.2020 - 109.301 yeni test, 1.502 yeni hasta, 59 yeni can kaybı
Türkiye'deki günlük Koronavirüs hastalarının ve COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde 109.301 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.502 yeni hasta belirlendi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Bir günde iyileşen 1.212 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 294.357 oldu.
Türkiye'deki bugüne kadarki hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 335.553 toplam hasta, 8.837 toplam can kaybı.
10.10.2020 - 113.102 yeni test, 1.649 yeni hasta, 56 yeni can kaybı
Türkiye'deki COVID-19 hastalarında ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarında son durum açıklandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 113.102 yeni testte 1.649 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 56 olarak açıklandı. İyileşen hastalarımız, 1.391 kişi artarak, 293.145'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 334.031 toplam hasta, 8.778 toplam can kaybı.
09.10.2020 - 115.295 yeni test, 1.629 yeni hasta, 55 yeni can kaybı
Ülkemizdeki COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, 9 Ekim 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 115.295 yeni testte, 1.629 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, 55 kişi daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.402 kişi artarak 291.754'e ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 332.382 toplam hasta, 8.722 toplam can kaybı.
08.10.2020 - 117.101 yeni test, 1.615 yeni hasta, 58 yeni can kaybı
8 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni hasta ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 117.101 yeni test sonucunda 1.615 yeni hasta tespit edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde, 58 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hasta sayısı 330.753'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 8.667 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen hastalarda son durum şöyle: Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.398 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 290.352'ye ulaştı.
07.10.2020 - 116.608 yeni test, 1.581 yeni hasta, 56 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı yeni hasta ve can kaybı sayıları, 7 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 116.608 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 1.581 yeni hasta tespit edildi. 56 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.355 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 288.954'e yükselmiş oldu.
Toplam sayılar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 329.138 toplam hasta, 8.609 toplam can kaybı.
06.10.2020 - 112.421 yeni test, 1.511 yeni hasta, 55 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, 6 Ekim 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 112.421 yeni test sonucunda 1.511 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Vefatların sayısı ise, yine son 24 içerisinde 55 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı 1.229 kişi artarak 287.599'a ulaştı.
İlk hastanın belirlendiği günden bu yana toplam hasta sayımız 327.557'ye yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 8.553'e ulaştı.
05.10.2020 - 115.632 yeni test, 1.603 yeni hasta, 57 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de tespit edilen yeni COVID-19 hastalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını, günlük tablosunda açıkladı, Yapılan 115.632 yeni test sonucunda 1.603 yeni hasta belirlendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 57 yeni can kaybı yaşandı.
Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hastaların sayısı 326.046'ya yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 8.498 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 1.320 oldu. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 286.370'e ulaştı.
04.10.2020 - 104.402 yeni test, 1.429 yeni hasta, 57 yeni vefat
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs hastaları ve yaşanan can kayıpları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 104.402 yeni testte 1.429 yeni hasta tespit edildi. Koronavirüs kaynaklı vefatların sayısı ise 57 oldu. 1.182 kişi daha iyileşti ve böylece toplam iyileşen hasta sayımız 285.050'ye yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 324.443 olurken, toplam can kaybı sayısı 8.441'e ulaştı.
03.10.2020 - 103.219 yeni test, 1.502 yeni hasta, 59 yeni can kaybı
3 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre, yapılan 103.219 yeni test sonucunda 1.502 yeni hasta tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 oldu. İyileşen hastalara 1.211 kişi daha eklendi ve toplam iyileşen hasta sayımız 283.868'e yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 323.014 olurken, toplam can kaybı sayısı 8.384'e ulaştı.
02.10.2020 - 114.857 yeni test, 1.442 yeni hasta, 63 yeni vefat
Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni test sayısı 114.857 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre, bu testler sonucunda 1.442 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 63 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 1.506 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 282.657'ye ulaştı.
Toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 321.512 toplam hasta, 8.325 toplam can kaybı.
01.10.2020 - 113.546 yeni test, 1.407 yeni hasta, 67 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni Koronavirüs hastalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, 1 Ekim 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 113.546 yeni test sonucunda 1.407 yeni hasta tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 67 yeni can kaybı yaşandı.
Bugünün verileriyle birlikte Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı hastaların sayısı 320.070'e yükselmiş oldu. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 8.262 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.402 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 281.151'e ulaştı.
30.09.2020 - 112.098 yeni test, 1.391 yeni hasta, 65 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalara imza attı. Koca, açıklamasında vaka ile hasta tanımlamalarının aynı şey olmadığını, hasta derken semptom gösteren ve tedavi altına alınan kişileri ifade ettiğini söyledi. Yani açıklanan günlük hasta sayısının toplam pozitif testleri değil, testi pozitif çıkan ve semptom gösterdiği için tedavi altında bulunan kişileri belirttiği açıklanmış oldu.
Bugünün verilerini de açıklayan Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 112.098 test yapıldığını duyurdu. Bu testler sonucunda 1.391 yeni hasta tedavi altına alındı. Yine son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu.
Böylece, yayınlanan tabloya göre Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 318.663'e, toplam can kaybı sayısı ise 8.195'e yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.245 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 279.749'a ulaştı.
29.09.2020 - 114.940 yeni test, 1.427 yeni vaka, 68 yeni can kaybı
Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 114.940 testin 1.427'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 oldu. Art arda ikinci günde de, iyileşen hasta sayısı, günlük vaka sayısının üzerine çıktı. İyileşen 1.452 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 278.504'e yükseldi.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 317.272 toplam vaka, 8.130 toplam can kaybı.
28.09.2020 - Uzun zaman sonra, iyileşen hasta sayımız, günlük vaka sayımızı geçti: 115.523 yeni test, 1.412 yeni vaka, 65 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakaları ve Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 28 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yeni veriler, uzun zamandır ilk kez, günlük iyileşen hasta sayımızın günlük vaka sayısının üzerinde olduğunu gösteryor.
Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 115.523 yeni test sonucunda 1.412 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 olarak açıklandı.
İyileşen hastalarda son durum ise şu şekilde: 1.422 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 277.052'ye yükseldi.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 315.845, toplam can kaybı sayısı 8.062.
27.09.2020 - 101.119 yeni test, 1.467 yeni vaka, 68 yeni vefat
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları sayıları açıklandı. Geride kalan 24 saat içerisinde 101.119 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.467 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 68 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 1.116 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 275.630'a yükseldi.
Türkiye'deki bugüne kadarki toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 314.433 toplam vaka, 7.997 toplam can kaybı.
26.09.2020 - 102.009 yeni test, 1.511 yeni vaka, 71 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 102.009 test sonucunda 1.511 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 71 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 1.232 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 274.514'e ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 312.966 toplam vaka, 7.929 toplam can kaybı.
25.09.2020 - 112.885 yeni test, 1.665 yeni vaka, 73 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı yeni vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 25 Eylül 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Yapılan 112.885 yeni testte 1.665 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 olarak açıklandı. 1.318 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 273.282'ye ulaştı.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 311.455 toplam vaka, 7.858 toplam can kaybı.
24.09.2020 - 113.317 yeni test, 1.721 yeni vaka, 74 yeni vefat
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayıları, 24 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 113.317 yeni testin 1.721'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, COVID-19 nedeniyle 74 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 1.241 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 271.964'e ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 309.790 toplam vaka, 7.785 toplam can kaybı.
23.09.2020 - Günlük vefat sayımız 70'i geçti: 112.102 yeni test, 1.767 yeni vaka, 72 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakalığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 112.102 yeni testin sonucunda 1.767 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 oldu. İyileşen 1.027 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 270.723'e ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 308.069 toplam vaka, 7.711 toplam can kaybı.
22.09.2020 - 114.311 yeni test, 1.692 yeni vaka, 65 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve vefatlardaki son durum, 22 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Buna göre, son 24 saat içerisinde 114.311 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.692 yeni vaka tespit edildi. 65 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İyileşen 1.261 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 269.696'ya yükseldi.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 306.302 toplam vaka, 7.639 toplam can kaybı.
21.09.2020 - 112.942 yeni test, 1.743 yeni vaka, 68 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni vakaların ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 112.942 yeni test sonucunda, 1.743 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 68 olarak açıklandı. İyileşen hastaların sayısı, 1.202 kişi artarak, 268.435'e yükseldi.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 304.610 toplam vaka, 7.574 toplam can kaybı.
20.09.2020 - 95.321 yeni test, 1.519 yeni vaka, 61 yeni can kaybı
20 Eylül 2020 tarihinde, ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. 95.321 yeni testin 1.519'u pozitif sonuçlandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 61 olarak açıklandı. İyileşen hastaların sayısı, 1.116 kişi artarak 266.117'ye ulaştı.
Yeni verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 302.867 toplam vaka, 7.506 toplam can kaybı.
19.09.2020 - Toplam COVID-19 Vaka Sayımız 300.000'i geçti: 97.416 yeni test, 1.538 yeni vaka, 68 yeni can kaybı
Ülkemizde belirlenen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları, 19 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 97.416 yeni test sonucunda 1.538 yeni COVID-19 tanısı konuldu. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 olarak açıklandı.
Yeni verilerle birlikte, bugüne dek görülen toplam vaka sayımız 300.000'i aşarak 301.348'e ulaştı. Toplam can kaybı sayımız ise 7.445'e yükseldi.
İyileşen hastalarda son durum ise şu şekilde: 1.312 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 266.117'ye yükseldi.
18.09.2020 - 111.113 yeni test, 1.771 yeni vaka, 62 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 111.113 test sonucunda 1.771 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 62 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 1.060 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 264.805'e ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 299.810 toplam vaka, 7.377 toplam can kaybı.
17.09.2020 - 109.985 yeni test, 1.648 yeni vaka, 66 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Buna göre, son 24 saat içerisinde yapılan 109.985 yeni testte 1.648 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 olarak açıklandı. İyileşen 1.143 COVID-19 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 263.745'e ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 298.039 toplam vaka, 7.315 toplam can kaybı.
16.09.2020 - 112.645 yeni test, 1.771 yeni vaka, 63 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül 2020 tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durumu açıkladı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 112.645 yeni testin 1.771'i pozitif sonuçlandı. Yaşanan vefatların sayısı ise 63 oldu. Bir günde iyileşen 1.342 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 262.602'ye yükseldi.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 296.391 toplam vaka, 7.249 toplam can kaybı.
15.09.2020 - 110.412 yeni test, 1.742 yeni vaka, 67 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 15 Eylül 2020 itibarı ile açıklandı. 1 gün içerisinde yapılan 110.412 yeni testin 1.742'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan vefatların sayısı 67.
1.202 COVID-19 hastası daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 261.260 oldu.
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 294.620 toplam vaka, 7.186 toplam can kaybı.
14.09.2020 - 112.563 yeni test, 1.716 yeni vaka, 63 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 14 Eylül 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 112.563 yeni test sonucunda 1.716 yeni COVID-19 tanısı konuldu. 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 olarak açıklandı. İyileşen 1.225 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 260.058'e yükselmiş oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 292.878 toplam vaka, 7.119 toplam can kaybı.
13.09.2020 - Vefat sayımız 7.000'i aştı: 96.097 yeni test, 1.527 yeni vaka, 57 yeni can kaybı
13 Eylül 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları belli oldu. 96.097 yeni testin 1.527'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 57 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 1.102 kişi artarak 258.833'e yükseldi.
Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 291.162.toplam vaka, 7.056 toplam can kaybı.
12.09.2020 - 98.326 yeni test, 1.509 yeni vaka, 48 yeni can kaybı
Ülkemizde görülen Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum belli oldu. Son 24 saat içerisinde yapılan 98.326 yeni testte 1.509 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 oldu. 1.207 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 257.731'e ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 289 635 toplam vaka, 6.999 toplam can kaybı.
11.09.2020 - 112.213 yeni test, 1.671 yeni vaka, 56 yeni can kaybı
Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı yeni vakaların ve can kayıplarının sayıları, 11 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. 112.213 yeni test sonucunda 1.671 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 oldu. Bir günde iyileşen 1.117 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 256.524'e ulaştı.
Açıklanan son rakamlar ile birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor: 288.126 toplam vaka, 6.951 toplam can kaybı.
10.09.2020 - 107.702 yeni test, 1.512 yeni vaka, 58 yeni vefat
Geride kalan son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 107.702 yeni test sonucunda 1.512 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 58 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 1.219 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 255.407'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 286.455 toplam vaka, 6.895 toplam can kaybı.
09.09.2020 - 111.193 yeni test, 1.673 yeni vaka, 55 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakaları ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, 9 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 111.193 yeni test sonucunda 1.673 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 oldu.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde karşımıza çıkıyor: Toplam vaka sayısı 284.943, toplam can kaybı sayısı 6.837.
Geride kalan 24 saate 943 kişi daha iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 254.188'e yükseldi.
08.09.2020 - 110.565 yeni test, 1.761 yeni vaka, 52 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Bugün yapılan 110.565 yeni test sonucunda 1.761 yeni tanı konuldu. Geride kalan 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 52 oldu.
İyileşen 1.093 hastamızla birlikte, toplam iyileşen sayımız 253.245'e ulaştı.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının toplam sayısı 283.270'e, vefat edenlerin toplam sayısı ise 6.782'ye yükseldi.
07.09.2020 - 103.925 yeni test, 1.703 yeni vaka, 57 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 103.925 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.703 yeni tanı konuldu. Bir gün içerisinde görülen can kayıplarının sayısı ise 57 olarak açıklandı. İyileşen 1.047 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 252.152'ye ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 281.509 toplam vaka, 6.730 toplam can kaybı.
06.09.2020 - 96.842 yeni test, 1.578 yeni vaka, 53 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve vefat sayıları belli oldu. Yapılan 96.842 yeni test sonucunda 1.578 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde, 53 yeni can kaybı daha yaşandı.
İyileşen 1.013 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam hasta sayısı 251.105'e yükseldi.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 279.806'ya, yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise 6.673'e ulaştı.
05.09.2020 - 99.497 yeni test, 1.673 yeni vaka, 56 yeni can kaybı
5 Eylül 2020 tarihi itibarı ile, ülkemizde tespit edilen COVID-19 vakalarının ve yaşanan vefatların sayıları güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 99.497 yeni testin 1.673'ü pozitif sonuçlandı. 1 gün içerisinde vefat eden hastalarımızın sayısı ise 56 oldu. Aynı süre içerisinde 984 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız da 250.092'ye yükseldi.
İlk vakadan beri belirlenen toplam vakalarda ve yaşanan can kayıplarında son durum şu şekilde: 278.228 toplam vaka, 6.620 toplam vefat.
04.09.2020 - 117.113 yeni test, 1.612 yeni vaka, 53 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Buna göre, son 24 saat içerisinde yapılan 117.113 yeni testin 1.612'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 53 oldu. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.021 kişi artarak 249.108'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 276.555 toplam vaka, 6.564 toplam vefat.
03.09.2020 - 110.225 yeni test, 1.642 yeni vaka, 49 yeni can kaybı
Ülkemizdeki vaka ve can kayıplarında son durum, 3 Eylül 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 110.225 yeni test sonucunda 1.642 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 oldu. İyileşen 1.211 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 248.087'ye ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 274.943 toplam vaka, 6.511 toplam can kaybı.
02.09.2020 - 107.927 yeni test, 1.596 yeni vaka, 45 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yeni açıklamalar yaptı ve Türkiye'deki günlük Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kaıplarının sayılarını duyurdu. Son 24 saat içerisinde 107.927 test yapıldığını söyleyen Koca, bu testlerden 1.596'sının pozitif sonuçlandığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 olarak açıklandı.
İyileşen 947 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 246.876'ya yükseldi.
İlk dalganın ikinci zirvesini yaşadığımızı söyleyen Fahrettin Koca, özellikle Orta ve Güneydoğu Anadolu'da vakaların artışta olduğunu belirtti.
Bugünkü verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 273.301'e, toplam vefat sayımız ise 6.462'ye yükselmiş oluyor.
01.09.2020 - 109.443 yeni test, 1.572 yeni vaka, 47 yeni can kaybı
1 Eylül 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 109.443 yeni testte 1.572 yeni tanı konuldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 olarak açıklandı. İyileşen hastalara 1.003 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 245.929'a ulaştı.
Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 271.705'e, toplam can kaybı sayımız ise 6.417'ye yükselmiş oluyor.
31.08.2020 - 110.102 yeni test, 1.587 yeni vaka, 44 yeni vefat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile yeni COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayılarını duyurdu. Yapılan 110.102 yeni test sonucunda 1.587 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 44 olarak açıklandı.
İyileşen 1.087 yeni hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 244.926'ya ulaştı.
Toplam vaka sayımız, yeni verilerle birlikte 270.133'e yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 6.370.
30.08.2020 - Günlük vefat sayımız 40'ı geçti: 91.302 yeni test, 1.482 yeni vaka, 42 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 30 Ağustos 2020 itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 91.302 yeni testin sonucunda, 1.482 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 42 vatandaşımız COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.027 kişi artarak 243.839'a ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız ise, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile şu şekilde: 268.546 toplam vaka, 6.326 toplam can kaybı.
29.08.2020 - 101.414 yeni test, 1.549 yeni vaka, 39 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları açıklandı. Yapılan 101.414 yeni testten 1.549'u pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 39 oldu. İyileşen hastaların sayısı 1.003 kişi artarak, 242.812'ye yükseldi.
Bugün itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 267.064 toplam vaka, 6.248 toplam can kaybı.
28.08.2020 - Mayıs Ayından Beri En Yüksek Can Kaybı: 107.814 yeni test, 1.517 yeni vaka, 36 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile 28 Ağustos 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarını ve yaşanan yeni can kayıplarını açıkladı. Yapılan 107.814 yeni testin 1.517'si pozitif sonuçlandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise, kayıtlara 36 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 1.017 kişi artarak 241.809'a ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 265.515 toplam vaka, 6.245 toplam can kaybı.
27.08.2020 - Koronavirüs Salgınında Son Durum: 106.111 yeni test, 1.491 yeni vaka, 26 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde yaşanan yeni Koronavirüs vakalarının ve COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 106.111 yeni test sonucunda, 1.491 yeni hasta belirlendi. Yeni vefatların sayısı ise 26 oldu.
Son 24 saatte iyileşen 995 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 240.792'ye yükseldi.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 6.209'a, toplam vaka sayısı ise 263.998'e ulaştı.
26.08.2020 - 100.109 yeni test, 1.313 yeni vaka, 20 yeni can kaybı
Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 100.109 yeni test sonucunda 1.313 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise 20 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 1.002 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 239.797'ye yükseldi.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 262.507 toplam vaka, 6.183 toplam can kaybı.
25.08.2020 - Vaka sayımız bir kez daha 1.500'ün üzerinde: 98.231 yeni test, 1.502 yeni vaka, 24 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 98.231 yeni test sonucunda 1.502 yeni COVID-19 hastası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 olarak açıklandı.
İyileşen 887 yeni hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 238.795'e yükseldi.
Bugüne dek görülen vakaların ve yaşanan vefatların toplamları ise şu şekilde: Toplam vaka sayısı 261.194, toplam can kaybı sayısı 6.163.
24.08.2020 - 95.943 yeni test, 1.443 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan 95.943 testten 1.443'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 18 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 743 kişi daha artarak 237.908'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 259.692 toplam vaka, 6.139 toplam can kaybı.
23.08.2020 - Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı ve can kayıplarında son durum: 80.302 yeni test, 1.217 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde 80.302 yeni test yapıldı. Bu testler sonucunda 1.217 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 19 olarak açıklandı. İyileşen hastalar, 795 kişi daha artarak 237.165'e ulaştı.
Koronavirüs toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 258.249 toplam vaka, 6.121 toplam can kaybı.
22.08.2020 - 93.007 yeni test, 1.309 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayılarını, Twitter hesabından açıkladı. Bugün yapılan 93.007 yeni test sonucunda 1.309 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 22 oldu. 801 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 236.370'e yükseldi.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 257.032 toplam vaka, 6.102 toplam can kaybı.
21.08.2020 - 92.227 yeni test, 1.203 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 21 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 92.227 yeni testte 1.203 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 oldu.
772 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 235.569'a ulaştı.
Açıklanan bu veriler ile birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 255.723 toplam vaka, 6.080 toplam can kaybı.
20.08.2020 - Günlük vaka sayımız, 1.400'ü aştı: 92.301 yeni test, 1.412 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakaları ve Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 20 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 92.301 yeni test sonucunda 1.412 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 olarak açıklandı.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 254.520, toplam can kaybı sayısı 6.058.
İyileşen hastalarda son durum ise şu şekilde: 882 kişi daha iyileşti; böylece toplam iyileşen hasta sayımız 234.797'ye yükseldi.
19.08.2020 - 87.223 yeni test, 1.303 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Ülkemizdeki COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 87.223 yeni testte 1.303 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 23 vatandaşımız daha vefat etti. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.002 kişi artarak 233.915'e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 253.108 toplam vaka, 6.039 toplam can kaybı.
18.08.2020 - 82.318 yeni test, 1.263 yeni vaka, 20 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 18 Ağustos tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı: Yapılan 82.318 testten 1.263'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 20 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 942 kişi artarak 232.913'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 251.805 toplam vaka, 6.016 toplam can kaybı. Böylece ülkemizde yaşanan vefatların toplamı da, 6.000 sınırını aşmış oldu.
17.08.2020 - 74.846 yeni test, 1.233 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 74.846 yeni test sonucunda 1.233 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 22 oldu. İyileşen 1.002 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 231.971'e ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 250.542 toplam vaka, 5.996 toplam can kaybı.
16.08.2020 - 65.956 yeni test, 1.192 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, 16 Ağustos 2020 itibarı ile açıklandı. Yapılan 65.956 yeni test sonucunda 1.192 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan 24 saat içerisinde 19 vatandaşımız daha, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının toplam sayısı 249.309'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 5.974 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen 997 hastamızla birlikte, toplam iyileşen sayısı 230.969'a ulaşmış oldu.
15.08.2020 - 67.214 yeni test, 1.256 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
15 Ağustos 2020 tarihinde tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 67.214 yeni testin 1.256'sı pozitif olarak sonuçlandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 21 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 992 kişi artarak 229.972'ye ulaştı.
Bugün itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 248.117.toplam vaka, 5.955 yeni can kaybı.
14.08.2020 - 70.192 yeni test, 1.226 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre, geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 70.192 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.226 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı 22 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 923 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 228.980 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 246.861 toplam vaka, 5.934 toplam can kaybı.
13.08.2020 - 66.892 yeni test, 1.243 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
13 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 66.892 yeni testte 1.243 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu. İyileşen hastalara 968 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 228.057'ye ulaştı.
Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam vaka sayısı 245.635'e, toplam can kaybı sayısı ise 5.912'ye yükselmiş oldu.
12.08.2020 - 67.237 yeni test, 1.212 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni COVID-19 testi sayısı 67.237 olarak açıklandı. Günlük vaka sayısı, 1.200'ü geçerek, 1.212'ye ulaştı. Yine son 24 saat içerisinde 18 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 934 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 227.089'a yükseldi.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 244.392 toplam vaka, 5.891 toplam can kaybı.
11.08.2020 - 61.716 yeni test, 1.183 yeni vaka, 15 yeni vefat
Güncel Koronavirüs vakaları ve COVID-19 kaynaklı can kayıpları sayısı açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 61.716 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.183 yeni tanı koyuldu. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 15 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 1.185 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 226.155 oldu.
Türkiye'deki bugüne kadarki vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 243.180 toplam vaka, 5.873 toplam can kaybı.
10.08.2020 - 62.219 yeni test, 1.193 yeni vaka, 14 yeni can kaybı
10 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 62.219 yeni testte 1.193 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. İyileşen hastalara 1.211 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 224.970'e ulaştı.
Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam vaka sayısı 241.997'ye, toplam can kaybı sayısı ise 5.858'e yükselmiş oldu.
09.08.2020 - 61.446 yeni test, 1.182 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların ve COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, 9 Ağustos 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 61.446 yeni testte, 1.182 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.103 kişi artarak 223.759'a ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız ise 9 Ağustos itibarı ile şu şekilde: 240.804 toplam vaka, 5.844 toplam can kaybı.
08.08.2020 - 63.842 yeni test, 1.172 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
8 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 63.842 yeni test sonucunda 1.172 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca 16 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 239.622'ye yükselmiş oluyor. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 5.829 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen sayısında ise durum şöyle: Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.082 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 222.656'ya ulaştı.
07.08.2020 - 56.726 yeni test, 1.185 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
7 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Buna göre, yapılan 56.726 yeni test sonucunda 1.185 yeni tanı konuldu. Son 24 saat içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise 15 olarak duyuruldu. İyileşen hastaların sayısı, 1.028 kişi artarak 221.574'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 238.450 toplam vaka, 5.813 toplam can kaybı.
06.08.2020 - 54.494 yeni test, 1.153 yeni vaka, 14 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları, 6 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Buna göre, son 24 saat içerisinde yapılan 54.494 yeni testin 1.153'ü pozitif sonuçlandı. Vefatların sayısı ise, yine son 24 içerisinde 14 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı 1.040 kişi artarak 220.546'ya ulaştı.
İlk vakanın belirlendiği günden bu yana ülkemizdeki toplam vaka sayısı 237.265'e yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 5.798'e ulaştı.
05.08.2020 - 53.842 yeni test, 1.178 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de görülen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı, Yapılan 53.842 yeni test sonucunda 1.178 yeni tanı koyuldu. Böylece üst üste ikinci günde de vaka sayımız 1.000'in üzerinde gerçekleşti.
Geride kalan son 24 saat içerisinde 19 yeni can kaybı yaşandı.Yeni verilerle birlikte Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 236.112'ye yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 5.784 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 1.015 olarak açıklandı. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 219.506'ya ulaştı.
04.08.2020 - Vaka sayımız bir kez daha 1.000'in üzerinde: 46.249 yeni test, 1.083 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının sayısı, bir kez daha 1.000'in üzerine çıktı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 46.249 yeni testin 1.083'ü pozitif sonuçlandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarda görülen artış sonrasında Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: "YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."
Açıklanan yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 234.934''e, toplam can kaybı sayısı ise 5.765'e yükseldi.
İyileşen hasta sayımız ise, 994 kişi artarak 218.491'e ulaştı.
03.08.2020 - 41.301 yeni test, 995 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 3 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı. Koca, açıklamasında Kurban Bayramı boyunca tedbirlere uyulmamasına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var."
Son 24 saat içerisinde yapılan 41.301 testten 995'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 19 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 1.003 kişi daha artarak 217.497'ye ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle oluştu: 233.851 toplam vaka, 5.747 toplam can kaybı.
02.08.2020 - 40.247 yeni test, 987 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, 2 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 40.247 yeni testin 987'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 18 yeni vefat yaşandı. 978 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 216.494'e ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 232.856 toplam vaka, 5.728 toplam vefat.
01.08.2020 - 44.846 yeni test, 996 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Ülkemizde görülen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 44.846 yeni test sonucunda 996 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 231.869'a, toplam can kaybı sayısı ise 5.710'a yükseldi.
981 COVID-19 hastasının iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 215.516'ya ulaştı.
Açıklanan son verilerle birlikte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinde şu mesajı yayınladı: "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı."
31.07.2020 - 46.492 yeni test, 982 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile, Türkiye'de görülen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları belli oldu, Yapılan 46.492 yeni test sonucunda 982 yeni tanı koyuldu. Geride kalan son 24 saat içerisinde 17 yeni can kaybı yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 230.873'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 5.691 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 996. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 214.535.
30.07.2020 - 43.236 yeni test, 967 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
30 Temmuz 2020 itibarı ile, ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum belli oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 43.236 yeni test sonucunda 967 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 982 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 213.539 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 229.891 toplam vaka, 5.674 toplam can kaybı.
29.07.2020 - 45.712 yeni test, 942 yeni vaka, 14 yeni can kaybı
Türiye'de görülen vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 29 Temmuz tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, geride bıraktığımız 24 saat içerisinde 45.712 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 942 yeni vaka tespit edildi. 14 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 996 hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 212.557'ye yükselmiş oldu.
Toplam sayılar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 228.924 toplam vaka, 5.659 toplam can kaybı.
28.07.2020 - 47.412 yeni test, 963 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile tespit edilen yeni vakaların ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 47.412 yeni test sonucunda, 963 yeni COVID-19 tanısı koyuldu. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 15 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 1.092 kişi artarak, 211.561'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 227.982 toplam vaka, 5.645 toplam can kaybı.
27.07.2020 - 45.283 yeni test, 919 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 45.283 testte 919 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak açıklandı. İyileşen 982 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 210.469'a ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 227.019 toplam vaka, 5.630 toplam can kaybı.
26.07.2020 - 40.016 yeni test, 927 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
26 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve vefat sayıları açıklandı. Yapılan 40.016 yeni test sonucunda 927 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde, 17 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 226.100'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise 5.613'e ulaştı.
İyileşen hastalarda durum şu şekilde: İyileşen 1.010 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 209.487'ye yükseldi.
25.07.2020 - 43.312 yeni test, 921 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, 25 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. 43.312 yeni testin 921'i pozitif sonuçlandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 16 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 1.103 kişi artarak 208.477'ye ulaştı.
25 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 225.173 toplam vaka, 5.596 toplam can kaybı.
24.07.2020 - 42.986 yeni test, 937 yeni vaka, 17 yeni vefat
Güncel Koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları sayısı açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 42.986 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 937 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 17 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 1.009 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 207.346'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü verileri açıkladığı tweet'inde şunları söyledi: "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor."
Türkiye'deki bugüne kadarki toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 224.252 toplam vaka, 5.580 toplam can kaybı.
23.07.2020 - 43.343 yeni test, 913 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, 23 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile açıklanan yeni vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: Türkiye'de, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 18 yeni can kaybı yaşandı. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 43.343 olurken, tespit edilen yeni vaka sayısı 913 oldu.
Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 223.315'e, toplam can kaybı sayısı ise 5.563'e yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.151 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 206.365'e yükseldi.
22.07.2020 - 43.404 yeni test, 902 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
22 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Yapılan 43.404 yeni testte 902 yeni vaka tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. İyileşen hastalara 1.203 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 205.214'e yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 222.402 olurken, toplam can kaybı sayısı 5.545'e ulaştı.
21.07.2020 - 42.846 yeni test, 928 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 21 Temmuz itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 42.846 yeni testte 928 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.009 kişi artarak 204.011'e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız ise, 21 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile şu şekilde: 221.500 toplam vaka, 5.526 toplam can kaybı.
20.07.2020 - 43.404 yeni test, 931 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 43.404 yeni testin 931'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 17 olarak açıklandı. İyileşen hastalarımızın sayısı, 992 artarak, 203.002'ye ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 220.572 toplam vaka, 5.508 toplam can kaybı.
19.07.2020 - 41.310 yeni test, 924 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarını ve yaşanan yeni can kayıplarını açıkladı. 41.310 yeni testin 924'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise, kayıtlara 16 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 997 kişi artarak 202.010'a ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 219.641 toplam vaka, 5.491 yeni can kaybı.
18.07.2020 - Vaka sayımız yine 1.000'in altında: 40.943 yeni test, 918 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 40.943 yeni testte 918 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 oldu. 1.179 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 201.013'e ulaşmış oldu.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 218.717 toplam vaka, 5.475 toplam can kaybı.
17.07.2020 - 41.215 yeni test, 926 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayılarını açıkladı. 17 Temmuz tarihinde yapılında 41.215 yeni testin 926'sı pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 18 oldu.
Toplam vaka sayısı 217.799'a' ulaşırken, toplam can kaybı sayısı 5.458'e yükseldi.
Fahrettin Koca, açıklamasında yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayılarına dikkat çekerek şöyle dedi: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz."
16.07.2020 - 42.411 yeni test, 933 yeni vaka, 21 yeni vefat
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni test sayısı 42.411 olarak açıklandı. Bu testler sonucunda, 933 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 21 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 1.087 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 198.820'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 216.873 toplam vaka, 5.440 toplam can kaybı.
15.07.2020 - 42.320 yeni test, 947 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarında ve yaşanan can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saatte yapılan 42.320 yeni testin 947'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 17 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Böylece, ülkemizdeki toplam vaka sayısı 215.940'a, toplam can kaybı sayısı ise 5.419'a yükseldi.
Yine geride kalan son 24 saatte 1.013 hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız ise 197.733'e ulaştı. Yoğun bakımda tedavi süren hastalarımızın sayısı 1.206 olarak açıklanırken, entübe edilen hasta sayısı ise 401 oldu.
14.07.2020 - Vaka sayımız 1.000'in altında: 43.231 yeni test, 992 yeni vaka, 20 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları, 14 Temmuz tarihi itibarı ile, bir kez daha 1.000'in altına indi. Son 24 saat içerisinde yapılan 43.231 yeni testte, 992 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 20 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.049 kişi artarak 196.720'ye ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 14 Temmuz tarihi itibarı ile şu şekilde: 214.993 toplam vaka, 5.402 toplam can kaybı.
13.07.2020 - 46.492 yeni test, 1.008 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarını, Twitter hesabından açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 46.492 yeni test sonucunda 1.008 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 19 oldu. İyileşen hastalarımız, 1.156 kişi artarak 195.671'e yükseldi.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 214.001 toplam vaka, 5.382 toplam can kaybı.
12.07.2020 - 45.232 yeni test, 1.012 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, 12 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 45.232 yeni test sonucunda 1.012 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 olarak açıklandı. İyileşen 1.298 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 194.515'e ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 212.993 toplam vaka, 5.363 toplam can kaybı.
11.07.2020 - 48.813 yeni test, 1.016 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. Yapılan 48.813 yeni testten 1.016'sı pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 21 oldu. İyileşen hastaların sayısı 1.334 kişi artarak, 193.217'ye yükseldi.
Bugün itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 211.981 toplam vaka, 5.344 toplam can kaybı.
10.07.2020 - 48.787 yeni test, 1.003 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 48.787 yeni testin 1.003'ü pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 23 olarak açıklandı. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.493 artarak, 191.883'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 210.965 toplam vaka, 5.323 toplam can kaybı.
09.07.2020 - 50.103 yeni test, 1.024 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Son 24 saatte yapılan 50.103 yeni test sonucunda, 1.024 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise, 9 Temmuz 2020 itibarı ile şu şekilde: Toplam vaka sayısı 209.962, toplam can kaybı sayısı 5.300.
Yoğun bakımdaki hastalarımızın sayısı 1.179 olurken, entübe edilen hastalarımızın sayısı ise 399 olarak açıklandı.
08.07.2020 - 49.302 yeni test, 1.041 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
8 Temmuz 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. 49.302 yeni testin 1.041'i pozitif olarak sonuçlandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 22 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 2.219 kişi artarak 187.511'e ulaştı.
8 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 208.938.toplam vaka, 5.282 yeni can kaybı.
07.07.2020 - 50.545 yeni test, 1.053 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 7 Temmuz tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 50.545 yeni test yapıldı. 1.053 yeni vaka tespit edildi. 19 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 2.297 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 185.292'ye yükselmiş oldu.
Toplam sayılar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 207.897 toplam vaka, 5.260 toplam can kaybı.
06.07.2020 - 52.193 yeni test, 1.086 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, 6 Temmuz 2020 itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 52.193 yeni testin 1.086'sı pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 16 yeni vefat yaşandı. 2.315 COVID-19 hastası daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 182.995 oldu.
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 206.844 toplam vaka, 5.241 toplam can kaybı.
05.07.2020 - 46.414 yeni test, 1.148 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 5 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile yeni COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayılarını açıkladı. 46.414 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 1.148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 19.
Toplam vaka sayımız, böylece 205.758'e ulaştı. Toplam can kaybı sayısı ise 5.225.
Son 24 saatte iyileşen 1.188 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 180.680 oldu.
04.07.2020 - 48.248 yeni test, 1.154 yeni vaka, 20 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs kaynaklı vakaların ve can kayıplarının sayıları, 4 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 48.248 yeni testte 1.154 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 olarak açıklandı. Yine son 24 saat içerisinde 1.214 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 179.492'ye ulaştı.
Açıklanan son rakamlar ile birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 204.610 toplam vaka, 5.206 toplam can kaybı.
3.06.2020 - 52.141 yeni test, 1.172 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan günlük vaka ve can kayıpları, 3 Temmuz 2020 itibarı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 52.141 yeni testte 1.172 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 olarak açıklandı. Aynı zaman dilimi içerisinde 1.313 COVID-19 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 178.278'e ulaşmış oldu.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 203.456 toplam vaka, 5.186 toplam vefat.
2.07.2020 - Beklentilere rağmen, vaka sayımız 1.000'in altına düşmüyor: 49.714 yeni test, 1.186 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 2 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 49.714 yeni test sonucunda 1.186 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 olarak açıklandı.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 202.284, toplam can kaybı sayısı 5.167.
İyileşen hastalarda son durum ise şu şekilde: 1.543 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 176.965'e yükseldi.
1.07.2020 - 52.313 yeni test, 1.192 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklandı. Yapılan 52.313 yeni test sonucunda 1.192 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 200.000 sınırını aşarak, 201.098'e yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 5.150.
2.311 hastanın iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 175.422'ye ulaştı.
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hastalığın bulaştığını duyduğumuz ve aralarında ünlü diye bileceğimiz insanların adı geçmesi ve bunlarında müşterek kullanımınlarının uçak olduğunun düşüncesi beni acaba uçaklardada bir hava güvenlik zafiyatımı var diye düşündürmekte allah herkese talih ve sabır versin
Gerekli tüm önlemleri aldık ve işimizin başındayız, Chip! Kıyamet bile kopsa çalışacağız. Şirketler ameliyathane titizliğinde işlerine devam etmelidir. Herkes kepenkleri indirirse işler için çıkılmaz hale gelir. Evde kalması gerekenler yaşlılar, çocuklar ve işi olmayanlardır. Corona'dan kaçmak çare değildir, disiplinli olmak ve tüm önlemleri almak yeterlidir...
Uzmanlar koronavirüs aşısı bulunmadığı sürece önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söylemektedirler. Diğer ülkeler 2. dalgadan korkmaktadırlar ülkemize 2.dalga veya önümüzdeki kış aylarında tekrarlayacak olursa Gıda ürün tedarik zinciri bozulmayacaktır. Uzun mesafe nakliyat yapanlar havayolu ekipleri ve sağlık görevlileri gerekli önlemleri alarak bizlere güzel çözüm bulacaklardır. Şehirler arası nakliyatyapanlar sebze meyve ve diğer gıda alışverişin devam etmesi için çalışmalarına devam edecek