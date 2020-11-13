13 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta Sayısı 3.000'in Üzerinde

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 hastalarının sayısı, 13 Kasım itibarı ile 3.000'i aştı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 149.942 yeni testin sonucunda 3.045 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı da 90'ın üzerine çıkarak 93 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 407.939'a, toplam can kaybı sayımız ise 11.326'ya yükseldi.