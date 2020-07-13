13 Temmuz 2020 Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum

Koronavirüs kaynaklı yeni vaka ve can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 46.492 yeni testin 1.008'i pozitif sonuçlandı. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu. Toplam vaka sayımız 214.001'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.382'ye ulaştı.