1300 TL'lik Telefon: Meizu 16th İnceleme

Uygun fiyata günlük kullanımda iyi bir akıllı telefon satın almak isteyenler için alternatiflerden biri olan Meizu 16th nasıl, özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte Meizu 16th hakkında bilmeniz gerekenler.