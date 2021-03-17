1300 TL'lik Telefon: Meizu 16th İnceleme

Hem fonksiyonel hem de estetik tasarımı ile dikkati üzerine çeken bir akıllı telefon arıyorsanız, Meizu 16th'ye göz atabilirsiniz. Gerek donanım gerekse yazılım özellikleri ile kendi kulvarı içerisindeki muadillerinden bir adım öne çıkan Meizu 16th, sağladığı performansı ile günlük kullanımda beklentileri karşılıyor. Ekran, batarya, ağ bağlantıları, işletim sistemi, çoklu ortam, kablosuz bağlantılar gibi özellikleri düşünüldüğünde kullanıcı memnuniyetini kazanan akıllı telefon ideal bir kullanım sunuyor.
Meizu 16th; ısınma, donma ya da takılma gibi sık rastlanılan sorunların minimuma indirilmesi için bir telefonda olması gereken her şeye sahip. Üst segment akıllı cihazlar arasında yer alan Meizu 16th, 2160x1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 402 PPI piksel yoğunluğu ile başarılı görüntüleme performansı sunuyor. AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefon, LCD ekranlara göre çok daha yüksek ekran parlaklığı ve renk üretimi sağlıyor. Üstelik ışık yayan diyot teknolojisi sayesinde, yüksek ekran parlaklığına karşı daha düşük güç tüketimi sunuyor.
Meizu 16th Özellikleri Neler?
Meizu 16th'nin gövde tasarımı pek çok kullanıcı tarafından beğeni topluyor. 3010 mAh batarya kapasitesi uzun süre konuşma, mesajlaşma, müzik dinleme, fotoğraf çekme, video izleme ve internette dolaşmaya imkan tanıyor. Ayrıca hızlı şarj aleti sayesinde kısa sürede doldurulabilen bataryası, kesintisiz kullanıma olanak sunuyor.
Son zamanların sıkça tercih edilen parmak izi okuma özelliği, güvenlik açısından kullanıcılara hitap eden teknolojilerden biri olarak biliniyor. Bu teknoloji sayesinde tanımlanan parmak izi, ekrana okutulduğunda saniyeler içinde akıllı telefon kullanıma hazır hale geliyor.
Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan Meizu 16th'nin boyutları 150.5 mm boy, 73.2 mm en, 7.3 mm kalınlık ve 152 gram ağırlık olarak kaydediliyor. Özellikle Meizu 16th, ağırlık bakımından hafif gövdeli ürünler arasında yer alıyor.
Sonuç
Meizu 16th'nin özellikleri bunlar ile de bitmiyor. Ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, gürültü önleyen ikincil mikrofon, yüz tanıma, jiroskop, görüntülü konuşma, pusula, Hall sensörü ile dahili soğutma sistemi kullanıcılardan tam not alan özellikler arasında yer alıyor. Hem yüksek performans hem de üst düzey kullanıcı deneyimi yaşatan Meizu 16th ile günlük kullanımda iyi bir akıllı telefon deneyimi yaşayabilirsiniz. Meizu 16th'nin fiyatı ise 1300 TL dolaylarında.
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