14 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Ülkemizde, 14 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 70.192 yeni test sonucunda 1.226 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 22 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 246.861'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.934'e yükseldi.