14 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki COVID-19 vakalarında, hasta sayısında ve yaşanan can kayıplarında son durum, 14 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 204.289 yeni testin sonucunda 29.617 yeni vaka ile 5.064 yeni hasta tespit edildi. Yine 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 229 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.866.345'e, toplam can kaybı sayısı ise 16.646'ya yükseldi.