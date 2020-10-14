14 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 115.328 yeni test sonucunda 1.671 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 57 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 340.450'ye, toplam can kaybı sayısı ise, 9.000'i de aşarak 9.014'e yükseldi.