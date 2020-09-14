14 Eylül 2020: Türkiye'deki Vefat ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

14 Eylül 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve belirlenen COVID-19 vakalarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 112.563 yeni test sonucunda 1.716 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saate, hayatını kaybedenlerin sayısı 63 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 292.878'e, toplam can kaybı sayısı ise 7.119'a yükseldi.