14 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

Ülkemizde tespit edilen günlük COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 14 Kasım itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 150.141 yeni testin sonucunda 3.116 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 92 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 411.055'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.418'e yükseldi.