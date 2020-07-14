14 Temmuz 2020: Koronavirüs Vaka Sayımız Bir Kez Daha 1.000'in Altına İndi

Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı yeni vaka ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 43.231 yeni test sonucunda 992 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayımız, br kez daha 1.000'in altına inmiş oldu. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20. Toplam vaka sayımız 214.993'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.402'ye ulaştı.