14699 TL'lik Yeni Canavar Tulpar T7 V21.2 Satın Almaya Değer mi? İnceledik!

Monster, Tulpar T7 V21.2 ile gerçek bir canavar yaratmış! Monster Tulpar T7 V21.2 özellikleri neler, performansı nasıl, fiyatı ne kadar ve elbette satın alınır mı? İşte tüm cevapları, oyun performansı ve benchmark testleriyle Tulpar T7 V21.2 hakkında her şey!

20 Mayıs 2020 20:30

Ercan Uğurlu