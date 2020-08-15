15 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de, 15 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. 67.214 yeni test sonucunda 1.256 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 21 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 248.117'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.955'e yükseldi.