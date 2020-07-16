15 bin TL'lik Minik Canavar Nirvana X400'ü Aldık, İnceledik!

Bu incelememizde ultra ince ve ultra hafif dizüstü bilgisayar incelemelerimizi devam ettiriyoruz. Bu defa konuğumuz Casper'ın Nirvana X400 modeli. Üst seviye hafiflik ve gayet ince bir tasarımla gelen X400, güçlü özellikleri de içinde bulunduruyor. Daha önce hatırlarsanız oyunculara özel Excalibur G900 modelini incelemiştik ve onu üst seviye donanım bileşenleri ile konfigüre etmiştik. Bu defa da Nirvana X400'ün tam 15 bin TL fiyatlı tepe modelini aldık, ofisimize getirdik ve şimdi bakalım bizlere neler neler sunuyor...
Nirvana X400 Tasarımı Nasıl?
Casper'ın Nirvana serisinde çok sayıda dizüstü bilgisayar var ancak ultra ince ve hafif laptop kategorisinde en yenisi, bu elimizdeki X400 modeli oluyor. Laptop'ın ağırlığı sadece 1.29 kilogram olurken, 1.8 cm'lik inceliğiyle de sırt çantanıza gayet rahatça atıp taşıyabileceğiniz bir laptop.
Nirvana X400, tasarımıyla çok cafcaflı bir model değil. Daha çok sade tasarımlı, kendi halinde bir laptop, fakat metalik yüzeyiyle güzel göründüğünü de söylemek lazım. Dış ve iç yüzeyinde metal malzeme kullanılmış olması dayanıklılık anlamında önemli olurken, laptop'ın siyah renk seçeneği dışında ne yazık ki başka rengi şimdilik yok.
Nirnava X400 Fiyatı 15 Bin TL
Bu arada 15 bin TL fiyatlı bir laptop'ın daha sofistike görünmesi gerekmez miydi diye soruyor olabilirsiniz, fakat bu cihazın içindeki özellikleri fiyatını değiştiriyor. Yoksa bu laptop'ı 5 bin TL fiyatla da satın alabiliyorsunuz ki zaten bundan az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğiz.
3 yandan ince ekran kenar çerçeveleri ile kompakt gövdeye daha geniş bir ekran sığdıran Casper, ekranın üzerinde web kamerasından da vazgeçmemiş. Böylece görüntülü görüşmelerinizi bu kamera yoluyla yapabiliyorsunuz. Bu kameranın 720p çözünürlüğünde olduğunu da söyleyelim.
Casper Nirvana X400 İnce ve Hafif
Laptop ince ve hafif olduğu kadar esnek şekilde de kullanılabiliyor. Ekranı 180 dereceye kadar geriye yatırabiliyorsunuz. Böylece yalnızca masa başında çalıştığınız zamanlarda değil, uzanırken de, dinlenirken de laptop ekranını pozisyonunuza göre rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz.
Cihazın tasarımına bakarken, açıkçası klavyede ve ekranın çerçevesinde kullanılan plastik malzemeyi pek beğenmedik; biraz ucuz göründüğünü söylemek lazım. Buralarda daha kaliteli malzeme tercih edilebilirdi diye düşünüyoruz.
Casper Nirvana X400 Klavyesi
Klavyenin ergonomisine ilişkin bir sıkıntısı ise yok; tuşların yüksekliği olsun, boşlukları olsun gayet seri şekilde yazı yazmaya uygun. Öte yandan benzer konu touchpad alanı için de geçerli. Touchpad yüzeyi oldukça geniş tutulşmuş; böylece fare kullanım ihtiyacını karşılıyor.
Nirvana X400'ün çevresine baktığımızda ise, geniş bağlantı desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Burada HDMI portundan tutun da Ethernet portuna, USB-C'den USB 3.1'e ve microSD karttan kulaklık girişine kadar tüm gerekli noktalar yer alıyor. Böylece cihaz bağlantı konusunda fazlasıyla yeterli olurken, kablosuz bağlantıları arasında ise 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth 5.0 desteği gösteriyor.
Nirvana X400'ü Kendiniz Konfigüre Edin
Evet, Nirvana X400'ü genel hatlarıyla tanıdık, şimdi de özelliklerine göz atalım. Öncelikle ekranın 14 inç büyüklüğünde olduğunu söyleyelim. Full HD çözünürlüğündeki ekran IPS panelden oluşuyor ve bu sayede 178 dereceye kadar görüş alanı sağlayabiliyor. IPS panelin bir diğer avantajı da doygun renk üretebilmesi, ekran bunun da avantajını yansıtırken, parlaklık oranı da 250 nit.
Şimdi biraz daha laptop'ın içine bakalım ve şu fiyat konusunu ele alalım. Nirvana X400'ü satın alma aşamasında istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Bizim elimizdeki Nirvana X400, ailenin özellik bakımından en yüksek modeli. İçinde Windows 10 Pro da yüklü, Microsoft Office de. Sadece yazılım değil, RAM ve SSD ile de ailenin en güçlüsü.
Bizim incelediğimiz Nirvana X400'ün tam model adı X400 1051-DX00R olarak geçiyor. Casper'ın web sitesi üzerinden diğer modelleri de görebiliyor ve onların da özelliklerini kendi içinde değiştirebiliyorsunuz.
Peki, bu modelde neler var?
Nirvana X400 Özellikleri Neler?
Elimizdeki laptop'ta Intel'in 10'uncu nesil yeni işlemci ailesinden Intel Core i7-10510U işlemci yer alıyor. 4 fiziksel çekirdek ve 8 izlek sahibi olan bu yeni işlemci ile 4.9 GHz frekansa kadar erişilebiliyor. Böylece bu laptop, özellikle yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duyan, ancak laptop'ını sürekli yanında taşımak isteyen kişilere özel bir model oluyor.
Sadece işlemci tarafıyla da değil. Bu modelde tam 32 GB kapasitesinde RAM mevcut ki bu da fazlasıyla yüksek performans demek. Ayrıca SSD olarak da Samsung 970 EVO SSD'nin kullanıldığını görüyoruz. Bu disk performansıyla oldukça iddialı olurken, kaspasite olarak da en iyisi olsun istedik ve bu laptop'a tam 2 TB kapasitesinde SSD disk yerleştirdik. Böylece mobil ortamda, yüksek performans ve geniş kapasiteye sahip bir laptop oluyor Nirvana X400.
Casper Nirvana X400 Pil Performansı Nasıl?
Buraya kadar tamam; Nirvana X400 performans olarak güçlü ve ultra mobil bir laptop oluyor. Peki, bu laptop ile kaç saatimizi dışarıda, şarj etmeye ihtiyaç duymadan geçirebiliyoruz. Bu laptop 10 saate kadar pil performansı gösterebiliyor. Bu da normal bir iş günü için fazlasıyla ideal bir süre anlamına geliyor.
Elbette bu süre sizin laptop'ı nasıl kullandığınıza bağlı olarak da değişilik gösterecektir; bunu da söylemeden geçmeyelim. Yani normal ofis uygulamalarınızı çalıştırır, e-posta ve yazı işlerinizi yapar, web üzerinde dolaşırsanız günü rahat çıkartırsınız, fakat yüksek güç tüketen uygulamaları çalıştırır veya tam ekran parlaklığında film izlerseniz elbette hak verirsiniz ki bu süre bu oranda kısalacaktır.
Sonuç
Sonuç olarak mobil klasmanda ultra ince ve ultra hafif bir dizüstü bilgisayar istiyor ve aynı zamanda güçlü özellikler barındırmasını istiyorsanız Nirvana X400 güzel bir model oluyor. Elimizdeki modelin fiyatı dediğimiz gibi 15 bin TL gibi oldukça iddialı bir rakam. Eğer bu fiyat sizin için yüksekse laptop'ın belli başlı özelliklerini değiştererek kendi fiyat aralığınıza çekebilirsiniz. Taban model olarak ise 5 bin TL civarına değin indirebiliyorsunuz ki, bu fiyatla da rakiplerine muadil bir model olmayı başarıyor. Fakat karşısında güçlü rakiplerin olduğunu da unutmamak lazım.
Öte yandan tasarımıyla da sade ama çok etkileyici bir cihaz olmadığı açık, fakat bu konu da kuşkusuz tercihlere göre farklılık gösterecektir.
CHIP Online Notu: %80
+ İşlemci performansı
+ 32 GB RAM ve 2 TB SSD
+ Ultra ince ve ultra hafif tasarım
+ Bağlantı seçenekleri
- Klavye ve ekran çevresindeki plastik malzeme
- Bu kategoride rakibi çok
Casper Nirvana X400 Alternatifleri Neler?
Casper Nirvana X400'e alternatif olarak mobil klasmanda Acer Swift 5 ve Huawei MateBook D 14 modellerini de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Casper Nirvana X400 Satın Almalı?
Performansıyla başarılı, ultra ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar arayanlar Casper Nirvana X400'ü değerlendirebilirler.
Casper Nirvana X400 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi Windows 10 Pro
- İşlemci Intel Core i7-10510U 4.9 GHz
- Çekirdek 4
- Ekran 14 inç IPS Mat LED (1920x1080)
- Bellek 32 GB
- SSD 2 TB Samsung SSD 970 EVO
- Grafik Intel UHD Graphics 620
- Bağlantılar USB 3.1, USB-C, USB 2.0, HDMI, kart okuyucu, Gigabit Ethernet, BT 5.0, 802.11ac Wi-Fi
- Boyutlar 324 x 219 x 18.9 mm
- Ağırlık 1.29 kg.
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