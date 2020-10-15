15 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki COVID-19 hastalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük tablo ile açıklandı. Geride bıraktığımız 24 saat içerisinde yapılan 116.103 yeni test sonucunda 1.693 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 66 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 342.143'e, toplam can kaybı sayısı ise, 9.080'e yükseldi.