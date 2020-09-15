15 Eylül 2020: Türkiye'deki Güncel Vefat ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve tespt edilen COVID-19 vakalarının güncel sayıları açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 110.412 yeni test sonucunda 1.742 yeni tanı konuldu. Yine son 24 saate, hayatını kaybedenlerin sayısı 67 oldu. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 294.620'ye, toplam can kaybı sayısı ise 7.186'ya yükseldi.