15 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Apple'ın hiç paylaşmadığı ürünün prototipi!

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir kullacısı yaptığı paylaşım ile Apple'ın birinci kuşak Mac Küçük modeli için geliştirmiş olduğu prototiplerden birini ortaya çıkardı. İşte Apple'ın hiçbir zaman piyasaya sürmediği 15 yıllık Mac Mini Prototipi...