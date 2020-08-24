15 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Apple'ın hiç paylaşmadığı ürünün prototipi!

Dünyanın en Dev teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, bir Mac masaüstü ya da MacBook dizüstü bilgisayar almak istemeyenler için üçüncü bir tercih olarak küçük masaüstü bilgisayar kasaları Mac Küçük'leri piyasaya sürüyor. Apple ürettiği ürünler kadar üretmediği ürünlerle de dikkat çekiyor.
iPOD STANDLI MAC MİNİ PROTOTİPİ 15 YIL SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
Apple'ın yeni bir prototipi daha ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın 15 yıl önce tasarladığı ancak hiçbir zaman üretmediği iPod standına sahip Mac Mini prototipinin fotoğraflarını paylaştı. iPod standlı Mac Mini'den gelen fotoğraflar herkesin ilgisini çekmeyi başardı.
Buna göre Apple, ilk Mac Mini modeline, o zamanlar fazlasıyla popüler olan iPod Nano'lar için bir şarj ve bağlantı standı eklemeyi düşünmüş.
1. nesil Mac Mini'nin piyasaya sürülen modeli ise şu şekilde:
MAC MİNİ PROTOTİPİ NEDEN PİYASAYA SÜRÜLMEDİ?
iPod modellerinin tasarımı hep değiştiriliyordu ve uyumlulukta sorunlar yaşanabilirdi. Aynı zamanda Mac Mini'nin üzerinde böyle bir standın olması da estetik açıdan hoş değildi. Bu sebeplerle olsa gerek Apple prototipi rafa kaldırmayı tercih etti.
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