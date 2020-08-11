1500 TL'ye Uygun Fiyatlı Cep: Samsung Galaxy A2 Core İnceleme!

Akıllı telefon pazarındaki fiyatlar bir hayli yükselmişken, sadece telefon görüşmesi yapmak ve akıllı telefonlar dünyasına ilk adımı atmak isteyen giriş seviyesi kullanıcılar için uygun fiyatlı seçenekler de yok değil. Samsung'un Galaxy A2 Core modeli de bu telefonlardan biri oluyor.
Samsung Galaxy A2 Core, 5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 540x960 piksel olurken, telefonun boyutları da rahatlıkla tek elle kullanılabilecek ölçüde. 141 mm uzunluğunda olan Galaxy A2 Core, sadece 142 gram ağırlığında.
Galaxy A2 Core'nin tasarımı plastik malzemeye sahip. Kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle bulunabilen telefonda, arkada tek kamera yer alıyor. 5 MP çözünürlükte olan bu kameraya ayrıca bir LED flaş da eşlik ediyor. Bu kamerayla Full HD video kaydı da yapılabiliyor. Galaxy A2 Core'un ön kamerası ise yine 5 MP şeklinde.
Galaxy A2 Core, çift SIM kart desteği içeriyor. Böylece 2 SIM kartını aynı telefonda kullanmak isteyenler rahatlıkla bu telefonu tercih edebilirler. Elbette Galaxy A2 Core'da 4.5G mobil internet de kullanılabilir durumda. Telefonun bağlantı özellikleri arasında 802.11 Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 de yer alıyor.
Standart Samsung cep telefonlarında olduğu gibi bu akıllı telefonda da 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Böylece standart bir kulaklıkla rahat şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Telefonda FM radyo desteğinin olduğu bilgisini de verelim.
Android 8 tabanlı işletim sisteminin çalıştığı Galaxy A2 Core'da Android Go sürümü yer alıyor. Böylece daha düşük konfigürasyonla akıcı bir işletim sistemi deneyimi sağlanmış oluyor. Telefonda yer alan işlemci 8 çekirdekli Exynos 7870 olurken, teknik bileşenler arasında 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy A2 Core'un depolama kapasitesini microSD kart ile 256 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz.
Galaxy A2 Core'da Smart Manager adında bir yazılım bulunuyor. Bu uygulama ile beraber dosyalarınızı kolayca yönetebiliyor, daha fazla depolama alanına kavuşabiliyor, uygulamalarınızın çalışma yöntemini düzenleyerek telefonunuzun performansını arttırabiliyorsunuz. Bu uygulama ayrıca pil gücünü de daha verimlik kullanmaya olanak tanıyor.
Galaxy A2 Core'da 2600 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. Bu batarya, düşük güç tüketen işlemci ile beraber uzun süre kullanım ömrü sağlayabiliyor. Bunun yanında farklı güç tasarruf modları ile pil gücünü de yönetebiliyorsunuz.
Galaxy A2 Core, 16 saate kadar konuşma süresi, 18 saate kadar internet kullanımı, 18 saate kadar video oynatma ve 75 saate kadar müzik dinleme olanağı uzun kullanım sunan bir telefon oluyor.
Sonuç
Sonuç olarak Galaxy A2 Core, sahip olduğu özellikler ve teknik donanımına bakıldığında, akıllı özellikler içeren giriş seviyesi telefonlar arasında tercih edilebilecek modellerden biri. Samsung Galaxy A2 Core fiyatı şu an 1599 TL. Bu kategoride en cazip model olduğunu söylemesi ise zor. O fiyatta bulunan ve hatta daha avantaj sunan çok sayıda muadili de var. Giriş seviyesi, cuzi bir telefon arıyorsanız, 1000 TL – 1500 TL arasındaki telefonlara da şöyle bir göz atmanız yararınıza olacaktır.
CHIP Online Notu: %68
+ Uygun fiyatlı
+ İdeal performans
+ Fiyatı için geniş depolama alanı
+ Yazılım desteği
- Düşük çözünürlüklü ekran
- Ortalama kameralar
- Daha rekabetçi modeller var
Samsung Galaxy A2 Core Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android Go
İşlemci: Exynos 7570
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 1.6 GHz
Ekran Teknolojisi: PLS TFT
Ekran Boyutu: 5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 540×960 px
Bellek (RAM): 1 GB
Grafik İşlemci: Mali-T830 MP1
Dahili Depolama: 16 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 5 MP
Arka Kamera: 5 MP
Batarya: 2600 mAh
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11n
Bluetooth: 4.2
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Yok
FM Radyo: Var
Parmak İzi Sensörü: Yok
Yüz Tanıma: Yok
Boyutlar: 71 x 141 x 9.1 mm
Ağırlık: 142 gr.
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