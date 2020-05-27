16.000 DPI ve 11 Tuş ile Oyunculara Özel HyperX Pulsefire Raid'i İnceledik!

HyperX'in daha önce incelediğimiz Pulsefire FPS Pro modeli son yıllarda bizi en fazla şaşırtan ürünlerden birisi olmuştu. İddiasız, hatta eski denilebilecek bir tasarımın bu kadar ele oturan, bu kadar performanslı ve bu kadar ekonomik oluşuna şapka çıkartmış, hakkıyla Editörün Seçimi ödülünü yapıştırmıştık. Pulsefire Raid ise özellikle MMORPG veya simülasyon oyunları gibi daha fazla tuş gerektiren, daha uzun oyun seanslarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir ürün.
Pulsefire Raid Tasarımı Nasıl?
Tasarımdan başlayalım, Pulsefire Raid daha 10 metreden ben sağ elini kullanan oyuncular için yaratıldım diye bağıran, ergonomik bir fare. Siyah plastikten üretilmiş olan farenin sağ ve sol taraflarında lastik parmak destekleri var ve Pulsefire Raid'in düşük ağırlığı ile birleşince işlerini gayet iyi yapıyorlar.
20 milyon tıklama ömürlü Omron anahtarlar gövdeye veya birbirlerine bağlı değil. Tuşun en arkasında bile gayet net bir tıklama hissi var, bu da heyecanlı anlarda eliniz falan kayarsa dezavantajlı duruma düşmenizi engelleyen bir detay.
Aydınlatmalı fare tekerleğinde dönüş modu bulunmuyor ancak sağa ve sola tıklanabiliyor olması çok iyi olmuş. Çok kemikli değil, sonsuz dönüyormuş hissi de vermiyor. Tam ortası bulunmuş, biz çok rahat ettik ve başarılı bulduk.
Pulsefire Raid Özellikleri Neler?
Pulsefire Raid'in en önemli özelliği 11 programlanabilir tuş demiştik. Üst kısımda aydınlatması olmayan bir DPI ayar düğmesi mevcut. Soldaki tuşlar ise yine son derece net bir tıklamaya sahip. Soldaki düğmeler harika bir dokunsal his sağlıyor. Sadece en öndeki tuşu bundan ayırmak gerekiyor zira hem ulaşması zor hem de boyutu sebebiyle daha süngerimsi bir hissi var. Alt kısım ise son derece basit bir görünüme sahip. İki parçalı büyükçe skatezler hem sert hem de yumuşak yüzeylerde ahenkle dans ediyor.
95 gram ağırlığındaki fare iki bölge RGB desteğine sahip, Hyperx NGENUITY yazılımı üzerinden bu aydınlatmalar, fonksiyon tuşları ve DPI gibi ayarlamalar kontrol edilebiliyor.
Süper yetenekli bir yazılım değil, ancak HyperX kendisini bu tarafta çok geliştirdi, Razer'ın Synapse 3, Logitech'in de G HUB ile yaşadığı sorunları düşünürsek, oldukça rahat edeceğinizi düşünüyoruz. Keşke farenin içinde birden fazla profil saklanabilseymiş, ama çok da gerekli değil doğrusu.
Pulsefire FPS Pro Performansı Nasıl?
Kasanın altında Pulsefire FPS Pro'ya göre yeni bir şey yok, bizce olmasına gerek de yok. PixArt 3389 sensör halen piyasadaki en hızlı iki üç sensörden birisi ve son derece tutarlı bir izleme performansına sahip.
16000 dpi'a kadar hassaslığı ayarlanabilen sensör 450 IPS hız ve 50G hızlanma değerleri ile beklentileri en yüksek oyuncuları bile memnun edecektir.
Ağırlık dağımı ve hafifliği sayesinde War Thunder ve Escape From Tarkov'da hiçbir sorun yaşamadığımızı ve uzun süren seansların ardından bile rahatsızlık hissetmediğimizi belirteyim. DPI ayar tuşunun biraz küçük olması ise, işler çığrından çıktığında kendine ulaşmayı biraz zorlaştırıyor.
Sonuç
Gelelim sonuca. Bir kere Pulsefire Raid'in en büyük rakibi yine firma içinden. Pulsefire FPS Pro benzer teknik özelliklere sahip ve %30 daha ucuz. Eğer daha fazla tuşa ihtiyaç duyuyorsanız ve hafiflik sizin için hala önemliyse Raid'i tercih edebilirsiniz. Eğer 6 düğme size yeterliyse ve eliniz de biraz büyükse Pulsefire FPS Pro çok daha avantajlı bir tercih olacaktır.
CHIP Online Notu: %87
+ Son derece hafif ve kullanımı rahat
+ Yüksek performans
+ 11 ayarlanabilir tuş
+ Kaliteli işçilik
- Malzeme çok kaliteli bir his vermiyor
- DPI ayar tuşu çok küçük
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