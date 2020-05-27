16.000 DPI ve 11 Tuş ile Oyunculara Özel HyperX Pulsefire Raid'i İnceledik!

Daha fazla tuş, daha hafif tasarım, tam 16 bin DPI, en hızlı sensörlerden biri ve MMORPG ile simülasyon oyuncularına özel HyperX Pulsefire Raid oyuncu faresini tüm detaylarıyla inceledik. İşte HyperX Pulsefire Raid hakkında bilmeniz gereken her şey, özellikleri ve fiyatı!