16 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

16 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. 65.956 yeni test sonucunda 1.192 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 19 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 249.309'a, toplam can kaybı sayımız ise 5.974'e yükseldi.