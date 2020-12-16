16 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları 16 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 205.397 yeni testin sonucunda 29.718 yeni vaka ile 4.893 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 240 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.928.165'e, toplam can kaybı sayısı ise 17.121'e yükseldi.