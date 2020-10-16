16 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük tablo ile açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 117.005 yeni test sonucunda 1.812 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 343.955'e, toplam can kaybı sayısı ise, 9.153'e yükseldi.