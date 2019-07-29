16 inç MacBook Pro, Butterfly'ı Bitirebilir
Apple'ın sorunlu Butterfly klavyesi, bu sene tanıtılması beklenen MacBook Pro'yla beklenenden çabuk gidebilir!
Apple'ın bu sene tanıtacağı 16 inç MacBook Pro, yıllar sonrasında Butterfly klavye anahtarını kullanmayan ilk Mac olabilir.
Apple analisti Ming-Chi Kuo, daha önce yeni klavyelerin daha bilindik bir makas mekanizmasını kullanacağını söylemiş, bu özelliğin 2020'nin MacBook'larında bulunacağını iddia etmişti. Kuo bu iddiasının arkasında hala duruyor gibi görünüyor ancak beklenen MacBook Pro, değişikliği erkene alabilir. Yani ekimde "makas mekanizmalı" yeni bir 16 inç MacBook Pro ile tanışabiliriz. Kuo'nun raporu, 2020'de piyasaya sürülecek MacBook'ların Butterfly klavyeyi terk edeceğini tekrarlıyor.
Dolayısıyla 16 inç'lik MacBook Pro, diğer modellerden erken gelerek erken davranmış olacak. Tabi şimdiye kadarki tüm 16 inç Macbook Pro söylentileri doğruysa ve böyle bir cihaz gerçekten varsa.
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