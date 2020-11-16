16 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 16 Kasım 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 151.516 yeni testin sonucunda 3.316 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 94 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 417.594'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.601'e yükseldi.