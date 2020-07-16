16 Temmuz 2020: Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de görülen yeni COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 42.411 yeni test sonucunda 933 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 216.873'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.440'a yükseldi.